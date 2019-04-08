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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.04.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

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Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, otomobillerin sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji tasarlıyor.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, otomobillerin sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji tasarlıyor.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Hermes Elektronik'in sahibi Aytek Savaş, "Yeni TC Kimlik Kartları ile Entegre Araç Güvenlik, Anlık Takip ve Uzaktan Yönetim Hibrit Sistemleri" projelerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Savaş, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projelerinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, yürüttükleri projeyle araçların sadece yetkilendirilmiş sürücüler tarafından kullanılmasını hedeflediklerini anlattı.

Sürücünün kimlik bilgileri ile parmak izinin karşılaştırılacağı akıllı elektronik devreye sahip bir cihazın tasarımında son aşamaya geldiklerini bildiren Savaş, teknolojiyi yeni TC kimlik kartlarına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Savaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni teknolojide, sürücü araca binip çipli kimlik kartını cihaza yerleştirecek ve parmak izini okutacak. Araç, sürücü yetkili ise çalışacak. Sürücü doğrulanması halinde araç yoluna devam edebilecek ancak sürücü doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi, aracı uzaktan izleyerek gerek duyarsa, uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek. Cihaz üzerinde bulunan GPS ile aracın nerede olduğu sürekli takip edilecek.

Ayrıca cihazımız, araç ile sürekli haberleşerek hız, motor devri, yağ basıncı, soğutma suyu ısısı, lastik basıncı gibi verileri kaydederek mobil telefon şebekesi üzerinden izleme merkezine aktaracak. Bu veriler, sürücünün sürüş şeklini anlık takip etmeye yaradığı gibi kaza durumunda incelenerek, sigorta gibi amaçlarla da kullanılabilecek."

"Dikiz aynasına kamera entegre edilecek"

Yeni TC kimlik kartlarının biyometrik bilgiler içerdiğine işaret eden Savaş, bu bilgilerin herkese açık olmadığını hatırlattı. Savaş, cihazın sürücü doğrulama sisteminin kimlik kartlarında bulunan elektronik çipi kullanacağından bu bilgilere ulaşılabilmesi için çok sayıda güvenlik testinin geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Teknolojimizin hayata geçmesi ile arabaların çalınması tarihe karışacak." diyen Savaş, uygulamanın gelecekte arabaların elektronik sistemi içinde de yer almasını öngördüklerini söyledi.

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