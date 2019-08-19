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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.08.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden

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Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden

ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi ve para tekvando sporcusu Büşra Pişginel'e protez kol yapmak için kolları sıvadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinden bir grup öğrenci, dünya genelinde başlatılan "e-nable" hareketinden esinlenerek, ihtiyacı olanlara ücretsiz protez uzuv yapmak için proje hazırladı.

Sosyal medya aracılığıyla öğrencilerin projesinden haberdar olan para tekvando sporcusu Büşra Pişginel, ekiple iletişim kurdu.

Sol kolu dirseğinden itibaren olmayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Pişginel, arkadaşlarının yardımıyla kolunun ölçüsünü alıp, "aljinat" adlı malzemeyle birebir heykelini yaparak, protez hazırlanması için Kayseri'ye gönderdi.

Projelerinde sona yaklaşan öğrenciler, yazılımını da kendilerinin hazırladığı biyonik protez kolu daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

Protez kolun daha işlevsel olması için destek bekliyorlar

Proje koordinatörü, ERÜ Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayşe Subaşı, yaptığı açıklamada, protez kol ve bacakların pahalı olması nedeniyle, uzvu eksik pek çok kişinin bunlara ulaşamadığını söyledi.

Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden

"İnsanlığa nasıl bir faydamız olur diye yola çıktık." diyen Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimizde elektrik, mekatronik ve endüstriyel tasarım mühendisliği bölümlerinden arkadaşlarımız var. Dış tasarımı endüstriyel mühendisliği öğrencileri üstlendi. İçinin mekanik kısmını ise mekatronik ve elektrik mühendisleri yaptı. Protez kollar hem hafif hem de dayanıklı metal malzemelerden oluyor ancak bunlar çok pahalı. Biz bunu üç boyutlu yazıcılardan 'PL' denilen bir malzemeden yaptık. Çizimini yapıp yazıcılara veriyoruz, kısa sürede bize çıktı veriyor. Bu çıktıları montajladık. PL, insan vücuduna zarar vermeyen bir plastik."

Subaşı, "Büşra, doğuştan kol deformasyonu bulunan, 21 yaşında, pes etmemiş bir öğrenciydi. Yaşı itibarıyla özellikle onunla çalışmak istedik çünkü bu alanda yeniyiz. Protez kolu yapamayabilirdik, bilgimiz yetersiz kalabilirdi, maddi olarak vazgeçebilirdik. Büşra'ya bunları anlattık. Onun el, bilek ölçülerini aldık. Bu ölçülerle bir çizim yaptık ve prototip elde ettik. Kendisi de var olan sağ kolunun heykelini çıkardı. Birebir uyan bir protez çıkardık. Elektronik montaj aşamasına geçtik. Yazılımı, elektronik sistemi, hepsi bize ait." diye konuştu.

Subaşı, büyük oranda tamamlanan biyonik protez kolu daha konforlu hale getirebilmek ve dışını kaplamak için gereken malzemelerin çok pahalı olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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