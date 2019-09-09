Panasonic Toughbook 55 tanıtıldı! Hareket halindeyken bile özelleştirilebiliyor

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Panasonic, yeni tanıttığı TOUGHBOOK 55 ile yarı dayanıklı mobil bilişim cihaz standardını bir tık daha yukarıya taşıyor. Panasonic, kullanıcıların sahadayken farklı işler için cihazlarını özelleştirebilmelerini sağlıyor. İnce ve hafif kasaya sahip yarı dayanıklı notebooklar, çalışanların esnekliğini ve üretkenliğini artırmanın yanında kurumların da yaptıkları yatırımların karşılığını en kısa sürede almalarını hedefliyor.

Panasonic TOUGHBOOK 55 clamshell notebooklar kullanıcılara grafik özelliklerini artırmaya ek olarak akıllı kart okuyucu, fazladan depolama alanı veya DVD veya Blu-Ray sürücüyü kolayca ekleme imkanı sunuyor. Tüm yeni eklentiler, TOUGHBOOK Evrensel Girişi ile yapılıyor. Ayrıca cihazın ön yüzündeki girişe de parmak izi okuyucusu, RFID etiket okuyucu, akıllı kart okuyucu veya ikinci batarya girişi takılabiliyor.

Kullanıcılar, TOUGHBOOK 55’i satın aldığında genişleme yuvalarını kullanarak 3 ek girişi VGA, True Serial ve USB girişlerinden biriyle özelleştirebiliyor. Seçenekler arasında 4. Nesil USB ve 2. Nesil GLAN (Gigabit LAN) veya Dayanıklı USB 2.0 yer alıyor.





Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, yeni cihazla ilgili şunları söyledi: “TOUGHBOOK 55, yarı dayanıklı mobil bilişim cihazlarının esnekliğini, üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini artırarak oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Kullanıcılar, o an işin gerekliliklerine göre cihazlarını özelleştirebiliyor. Şirketler, kurumlarının ve çalışanlarının değişen ihtiyaçlarını uzun zaman boyunca karşılayacağını bilerek bu cihazımıza yatırım yapıyor. Ayrıca tamir sırasında cihazdaki bağımsız parçalarının değiştirilmesi yetiyor. Bu sayede bir parça arızalandığında cihazın tamamı kullanılamaz hale gelmiyor ve tamire gönderilmiyor. Bu sırada cihazın karbon ayak izi de azalmış oluyor.”

Büyük başarılara imza atan TOUGHBOOK 54’ün yeni nesli TOUGHBOOK 55, TOUGHBOOK 54’e kıyasla artık daha esnek, hızlı, dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü. Araç içi montaj çözümleri ve masaüstü giriş çoğaltıcıları gibi TOUGHBOOK 54’ün uyumlu olduğu tüm aksesuarlar, TOUGHBOOK 55 ile de uyumlu.

Kurumsal notebook deneyimi sunan yarı dayanıklı notebook TOUGHBOOK 55, hafif (2.08kg), ince (32.8mm) tasarımı ve premium tasarımlı tutacağıyla kolayca taşınabiliyor. Geliştirilmiş Giriş Koruma Standardı (Ingress Protection Rating) (IP53) sayesinde toza ve suya karşı bir önceki nesline göre daha dayanıklı olan TOUGHBOOK 55, 91 cm’ye kadar yüksekliklerden düşmeye de dayanabiliyor (MIL-STD810H). Çalışabildiği ısı aralığı da iyileştirilen TOUGHBOOK 55, artık -20°C ile +60°C arasında sorunsuz bir şekilde çalışıyor.





20 saate çıkarılan batarya ömrü, cihazı kapatmadan batarya değiştirme özelliğiyle 40 saate kadar uzatılabilen TOUGHBOOK 55, koşullara uyum sağlayabildiği kadar uzun bir kullanım da sunuyor.

Araç içine monte edildiğinde kolay bir kullanım sunmak üzere tasarlanmış TOUGHBOOK 55’te geliştirilmiş ses tanıma ve hoparlör özelliği bulunuyor. Opsiyonel 4 mikrofonu ile cihaz sesleri yüzde 98’e kadar tanıyabiliyor. TOUGHBOOK 55 ayrıca geliştirilmiş stereo hoparlörüyle (92 dBA) araç içinde veya gürültülü ortamlarda bile görüşmelerin kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Klavyesi de geliştirilen TOUGHBOOK 55, işlerin daha verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için kolay bir kullanım ve özelleştirme fırsatı sunuyor. Opsiyonel renkli klavye arka ışığı, yaprak tasarımı ve izole tuşları klavyenin kolay bir şekilde kullanılabilmesini sağlarken, reçineyle boyanmış tuşlar da hem karanlıkta hem de aydınlıkta harflerin sorunsuzca görülebilmesini sağlıyor.



10 parmağa kadar algılayabilen modu sayesinde kullanıcılar kapasitif dokunma ekranını nasıl kullanacağını kendi seçebiliyor. Dokunmatik ekran, parmağı eldiven üzerinden de algılayabildiği gibi gerçeğe en yakın şekilde yazı yazabilmek için 2mm’lik ince uca sahip stylus kalemle de kullanılabiliyor.

Cihaz parlak güneş ışığından parlaklığın en aza indirilmesi gereken ortamlara kadar birçok yerde kullanılabiliyor (En yüksek parlaklık 1000 cd/m2, en düşük parlaklık 2 cd/m2). Kamerada aynı zamanda opsiyonel kızılötesi 2 MP ön kamera ve video konferanslar için gizlilik kapağı da yer alıyor.

Hem fiziksel hem de dijital saldırılara karşı korumalı

TOUGHBOOK 55’in dayanıklılık özellikleri cihazı fiziksel hasara karşı koruyabildiği gibi esnek özelleştirme imkanları da depolama bileşenlerinin cihazdan kolayca çıkarılmasını sağlayarak hassas verileri koruma altına alıyor. Bu yeni güvenlik alanı sayesinde sisteme yapılabilecek saldırıların önüne geçiliyor.

TOUGHBOOK 55, içerisinde cihazı donanımı, yazılımı ve tamamı kullanıma hazır kimlik koruma özellikleriyle modern Windows 10 Pro cihazı yapan yeni ve gelişmiş bir platformların ilklerinden biri olarak dikkat çekiyor.



Nesil Intel Core i5 vPro işlemci, Panasonic’in gelişmiş bileşenleri ve Windows 10 özellikleri, yazılım saldırılarına karşı en yüksek korumayı sağlarken, cihazı BIOS aşamasından itibaren koruma altına alıyor ve yazılım bekleme modundayken bile veri erişimi güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.



Ek olarak TOUGHBOOK 55 opsiyonel parmak izi okuyucusu, akıllı kart okuyucu, temassız akıllı kart okuyucu ve cihazın ön kamerası üzerinden çalışan Windows Hello yüz tanıma yazılımı ile kimlik koruma özellikleri de sunuyor.



TOUGHBOOK 55, ilk açıldığı andan kapanana kadar koruma altında kalıyor.

TOUGHBOOK 55’in performansı 8. Nesil Intel Core i5 vPro Dört Çekirdekli CPU ile iyileşiyor. TOUGHBOOK 55’te 8GB RAM (64GB’a kadar yükseltilebilir) ve 256 GB SSD (opsiyonel 512GB, 1TB, OPAL256, OPAL 512, OPAL1TB) bulunuyor. Arayüzleri arasında da 2 adet USB3.1, USB 3.1 type C PD, HDMI, LAN, micro SDXC girişi ve opsiyonel Çift Anten Geçişi (Dual Path Through) imkanı yer alıyor.

Bluetooth 5.0 ile benzersiz bir iletişim kapasitesi sunan TOUGHBOOK 55, verilerin daha hızlı aktarılmasını ve daha uzak mesafelerden iletişim kurulabilmesini sağlıyor. Ayrıca Intel Çift Bantlı Kablosuz AC-9560’ı da destekliyor.

TOUGHBOOK 55, opsiyonel ublox-NEO-M8N ile Avrupa’da Galileo ve GPS, Rusya’da GLONASS ve Çin’de Beidou desteği ile Küresel Yer Bildirim kullanımı için optimize ediliyor.