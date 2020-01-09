Panasonic Toughbook 55 dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor

En hassas veri sektöründe çalışan misyon kritik kullanıcılar için tasarlanan “Secured-core PC”, kullanıcıların güvenli bir şekilde cihazı başlatmasını, cihazlarını aygıt yazılımı açıklarına karşı korumasını, işletim sistemini saldırılara karşı savunmasını ve gelişmiş erişim kontrolü ve doğrulama sistemleriyle cihaza ve veriye izinsiz erişimi engellemesini sağlıyor.



Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Pazarlama Müdürü Luca Legnani, konuyla ilgili şunları söyledi: “Siber saldırılar ve tehditler gittikçe daha akıllandığı için müşteriler onlara daha kapsamlı güvenlik sunan yeni çözümler arıyor. Bu durum özellikle acil hizmetler, savunma sanayii ve kamu sektörü gibi bilginin son derece hassas olduğu sektörlerin yanı sıra kıdemli yöneticiler, Ar-Ge yöneticileri ve cihazlarında çok önemli müşteri ve şirket bilgileri taşıyan mobil çalışanlar gibi bazı iş alanları için çok önemli.”



Temassız akıllı kart okuyucu, parmak izi okuyucu ve ön kamera gibi esnek biyometrik seçenekler, müşterilerin cihazlarını sektörlerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerini sağlarken, secured-core PC'lerin özelliklerinden de avantaj kazandırıyor.



Eylül'de piyasaya sürülen TOUGHBOOK 55 notebook, yarı dayanıklı mobil bilişim cihazlarının güvenlik ve esneklik özelliklerinde yeni standartlar belirliyor. Kullanıcılar, ilk defa sahadayken farklı işler için cihazlarını özelleştirebiliyor.



Hem fiziksel hem de dijital saldırılara karşı dayanıklı



TOUGHBOOK 55, ilk açıldığı andan itibaren kapatılana kadar korunuyor. Dayanıklılık özellikleri TOUGHBOOK 55'i fiziksel hasara karşı koruyabildiği gibi, esnek özelleştirme imkanı da depolama bileşenlerinin cihazdan kolayca çıkarılmasını sağlayarak hassas verileri koruma altına alıyor. Secure-core PC özellikleri de sistemi kötü amaçlı saldırılara karşı koruyor.



8. Nesil Intel Core i5 vPro işlemci, Panasonic'in gelişmiş bileşenleri ve Windows 10 özellikleriyle bir araya geldiğinde aygıt yazılım saldırılarına karşı en yüksek korumayı sağlarken, cihazı BIOS aşamasından itibaren koruma altına alıyor ve yazılım bekleme modundayken bile veri erişimi güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.



Panasonic TOUGHBOOK 55 clamshell notebooklar kullanıcılara grafik özelliklerini artırmaya ek olarak akıllı kart okuyucu, fazladan depolama alanı veya DVD veya Blu-Ray sürücüyü kolayca ekleme imkanı sunuyor. Tüm yeni eklentiler, TOUGHBOOK Evrensel Girişi ile yapılıyor. Ayrıca cihazın ön yüzündeki girişe de parmak izi okuyucusu, RFID etiket okuyucu, akıllı kart okuyucu veya ikinci batarya girişi takılabiliyor.



Kullanıcılar, TOUGHBOOK 55'i satın aldığında genişleme yuvalarını kullanarak 3 ek girişi VGA, Gerçek Seri ve USB girişlerinden biriyle özelleştirebiliyor. Seçenekler arasında 4. USB girişi ve 2. GLAN (Gigabit LAN) girişi veya dayanıklı USB 2.0 girişi yer alıyor.



Büyük başarılara imza atan TOUGHBOOK 54'ün yeni nesli TOUGHBOOK 55, TOUGHBOOK 54'e kıyasla artık daha esnek, hızlı, dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü. Araç içi montaj çözümleri ve masaüstü giriş çoğaltıcıları gibi TOUGHBOOK 54'ün uyumlu olduğu tüm aksesuarlar, TOUGHBOOK 55 ile de uyumlu.



Kurumsal notebook deneyimi sunan yarı dayanıklı notebook TOUGHBOOK 55, hafif (2.08kg), ince (32.8mm) tasarımı ve premium tasarımlı tutacağıyla kolayca taşınabiliyor. Geliştirilmiş Giriş Koruma Standardı (Ingress Protection Rating) (IP53) sayesinde toza ve suya karşı bir önceki nesline göre daha dayanıklı olan TOUGHBOOK 55, 91 cm'ye kadar yüksekliklerden düşmeye de dayanabiliyor (MIL-STD810H [2]). Çalışabildiği ısı aralığı da iyileştirilen TOUGHBOOK 55, artık -20°C ile +60°C arasında sorunsuz bir şekilde çalışıyor.



20 saate çıkarılan batarya ömrü, cihazı kapatmadan batarya değiştirme özelliğiyle 40 saate kadar uzatılabilen TOUGHBOOK 55, koşullara uyum sağlayabildiği kadar uzun bir kullanım da sunuyor. TOUGHBOOK 55, Eylül 2019'da HD, Full-HD ve Full-HD Touch Screen olmak üzere 3 versiyonda piyasaya sürüldü.



