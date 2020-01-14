Panasonic, küçük ve hafif yapıdaki yeni kamerasını tanıttı

Yeni AG-CX10, yüksek özellikli optik performansa sahip. Entegre LEICA Dicomar Lensi de 25 mm2 geniş açıdan 600 mm tele açıya kadar güçlü bir optik 24x zoom sunuyor. Öte yandan i.ZOOM ise 4K çözünürlükte 32x ve FHD çözünürlükte 48x yakınlaştırmaya ulaşıyor. 4 Sürücülü Lens Sistemi, dört lens grubunu birbirinden bağımsız olarak hareket ettiriyor ve bu şekilde kompakt gövde içinde 24x zoom imkanı sağlıyor.



Panasonic'in özel yüksek hassasiyetli Otomatik Odaklama (AF) özelliği hem 4K hem de Full HD kayıt için yüksek hızlı, doğru yüz tanıma ve odaklama sağlıyor. AG-CX10 modelinde iki adet manuel kadran, seçilebilir 1/4, 1/16, 1/64 ND filtreler, yerleşik ve ayarlanabilir LED video ışığı ve 24 bit lineer PCM ses kaydı bulunuyor.



AG-CX10'un zorlayıcı düşük açılı ve geniş açılı kayıtlarda elde kullanımı kolay. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğinin yanı sıra Elektronik Görüntü Sabitleme özelliği ile rotasyona bağlı bulanıklık dahil olmak üzere el titremesini 5 açıdan algılıyor ve düzeltiyor.





Video kamera, 10 bit kayıt için ayarlandığı zaman 4K 60 p 4:2:2 10 bit HDMI çıkışı sağlıyor ve harici bir kamera ile kaliteli görüntü yakalama özeliği sunuyor. HEVC kaydı (LongGOP/10 bit 4:2:0/MOV), 200 Mbps yüksek bit oranında 50 p/60 p kayıt yapma imkanı sunuyor. AG-CX10 modeli, dosya formatı olarak MOV, MP4 ve AVCHD formatlarının yanı sıra AVC-Intra100/503 desteği dahil olmak üzere yayın uygulamalarında kullanılmak üzere P2 MXF formatı ile AVC Ultra kodek ailesini de destekliyor.



AG-CX10 harici kayıt cihazları için Wi-Fi özelliği ile birlikte 3G-SDI çıkışına, USB 2.0 girişine, ana bilgisayarı üzerinden Ethernet çıkışına ve kayıt için üst düzey esneklik sunmak amacıyla canlı kamera olarak kullanılmak için NDI|HX4 uyumlu bir IP bağlantı özelliğine sahip.



3.5 tipi LCD monitör, parlak gün ışığında bile net görüntü sağlıyor ve menü öğelerinin seçimi için dokunmatik panelin kolay bir kullanım sunuyor. Eğilebilir vizör ve LCD çıkışı iş verimliliğini artırmak için kaydedilen görüntünün hem LCD monitörde hem de Elektronik Vizörde eş zamanlı olarak görüntülenmesini sağlıyor.



