Palm, mini akıllı telefonuyla geri döndü!
Bir zamanları efsane cep telefonu üreticisi Palm, duyurduğu yeni "mini akıllı telefonu" ile geri dönüyor!
Bir zamanların cep devi Palm, Twitter'da yaptığı duyuruyla Palm adlı cihazıyla geri dönüş yaptığını dünyaya açıkladı.
Samsung Design America'nın eski çalışanlarından Howard Nuk ve Dennis Miloseski'nin hayata döndürdüğü Palm'ın marka hakkı, 2014'te TCL tarafından HP'den satın alınmıştı. Yeni cihaz, TCL ile birlikte üretilecek.
Kod adı Pepito olan cihaz, Ağustos'taki sızıntıda ortaya çıkan özelliklerin çoğunu içeriyor. Qualcomm Snapdragon 435 SoC ve 3,3 inç HD 720p ekranla gelen cihazın diğer özellikleri, Palm'ın web sitesinde şöyle sıralandı.
8MP ön ve 12MP arka kamera
IP68 su ve toz direnci
3GB RAM
32GB depolama
800mAh çıkarılmayan pil
Çift hoparlör
4G LTE, Bluetooth 4.2 low energy
802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi
Çıkarılmayan nano SIM
Android 8.1 Oreo
Yüz ile kilit açma
62,5 gram ağırlığındaki Palm'ın ölçüleri, 50,6 x 96,6 x 7,4 milimetre, yani yaklaşık olarak bir kredi kartı boyutunda. Palm, Android veya iOS'lu cihazınızla eşitlenmeyi amaçlayan ikinci bir cihaz olarak tasarlanmış. Firma, cihazın sadece Verizon tarafından satılacağını söylüyor.
Palm'ın Google Play Store'u ve Google Asistan'ı destekleyeceği söyleniyor. Basın görsellerinde cihazın sadece bir fiziksel düğmesinin bulunduğunu, ses düğmesinin bulunmadığını görüyoruz. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
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