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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.10.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

Palm, mini akıllı telefonuyla geri döndü!

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Palm, mini akıllı telefonuyla geri döndü!

Bir zamanları efsane cep telefonu üreticisi Palm, duyurduğu yeni "mini akıllı telefonu" ile geri dönüyor!

Bir zamanların cep devi Palm, Twitter'da yaptığı duyuruyla Palm adlı cihazıyla geri dönüş yaptığını dünyaya açıkladı.

Samsung Design America'nın eski çalışanlarından Howard Nuk ve Dennis Miloseski'nin hayata döndürdüğü Palm'ın marka hakkı, 2014'te TCL tarafından HP'den satın alınmıştı. Yeni cihaz, TCL ile birlikte üretilecek.

Kod adı Pepito olan cihaz, Ağustos'taki sızıntıda ortaya çıkan özelliklerin çoğunu içeriyor. Qualcomm Snapdragon 435 SoC ve 3,3 inç HD 720p ekranla gelen cihazın diğer özellikleri, Palm'ın web sitesinde şöyle sıralandı.

8MP ön ve 12MP arka kamera
IP68 su ve toz direnci
3GB RAM
32GB depolama
800mAh çıkarılmayan pil
Çift hoparlör
4G LTE, Bluetooth 4.2 low energy
802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi
Çıkarılmayan nano SIM
Android 8.1 Oreo
Yüz ile kilit açma
62,5 gram ağırlığındaki Palm'ın ölçüleri, 50,6 x 96,6 x 7,4 milimetre, yani yaklaşık olarak bir kredi kartı boyutunda. Palm, Android veya iOS'lu cihazınızla eşitlenmeyi amaçlayan ikinci bir cihaz olarak tasarlanmış. Firma, cihazın sadece Verizon tarafından satılacağını söylüyor.

Palm'ın Google Play Store'u ve Google Asistan'ı destekleyeceği söyleniyor. Basın görsellerinde cihazın sadece bir fiziksel düğmesinin bulunduğunu, ses düğmesinin bulunmadığını görüyoruz. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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