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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

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Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

Yıllardır Alcatel ve BlackBerry markalarını Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşturan TCL, son olarak yaptığı bastın toplantısında TCL Plex isimli yeni amiral telefonunu görücüye çıkardı. Kendi adını taşıyan telefonu ilk kez Türkiye'ye getiren şirketin satışa sunduğu bir başka dikkat çekici ürün ise Palm adını taşıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere cihaz oldukça küçük; hatta dünyanın en minik telefonu!

Akıllı telefonlar günden güne büyürken, bir telefon var ki o hiçbir telefonun yapmadığını yapıyor, küçüldükçe küçülüyor ve avuç içinde kaybolan bir telefona dönüşüyor. Palm adını daha önce de duymuş olabilirsiniz; aslında yıllardır aramızda olan marka, TCL'nin elinden çıkıyor. TCL ise Türkiye'de kendi adıyla artık daha sık duyacağımız Çin merkezli bir marka. Palm ismindeki bu telefonun teknik özelliklerini elbette konuşacağız; ancak öncesinde ebatlarıyla ilgili detayları paylaşmaya devam edelim; zira akıllı telefonlarla birlikte bu kadar küçüğünü eminiz daha önce hiç görmediniz.

3.3 inç'lik minik bir ekranla gelen Palm, 720 IPS LCD ekran kullanıyor. Yani ekranıyla ilgili büyük bir yenilik söz konusu değil; yine burada öne çıkan yani elbette minik ebatları... Geçen yılın sonlarında ilk kez oraya çıkan Palm, Türkiye'de de raflardaki yerini almış durumda. Minik bir telefon olması nedeniyle donanım özellikleri de amiral telefonlara göre daha kısıtlı elbette. Qualcomm'un Snapdragon 435 işlemcisinden güç alan cihaz, 32 GB dahili hafızayla geliyor. Eğer bu minik telefonu tercih ediyorsanız; zaten çok büyük bir depolama kapasitesine ihtiyacınızın olmayacağı düşünülmüş ki, bu bizce de doğru.

Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

800 mAh bataryası küçük görünse de, telefonun kendi minik olduğundan batarya ömrü size fazlasıyla yetiyor. Cihazın arka yüzünde bir adet kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen arka kamerayla birlikte cihazın ön yüzünde de 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu özellikleriyle telefonun orta-üst segmente girdiğini söyleyebiliriz. 

Android 8 Oreo ile yüklü olarak gelen Palm’ın kurulumu sıradan bir Android telefonunkinden farklı değil. Kurulum esnasında yüz tanıma sistemine de tanıtımı gerçekleştirdik.

Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

Palm özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Telefonun küçük ekranında klasik Android arayüzü pek kullanışlı olmayacağı için, sadece uygulama simgelerinin büyük biçimde gösterildiği bir ana ekran kullanıcıları bekliyor. Bu ana ekranda simgelerin yerlerini düzenlemek, temayı değiştirmek ve diğer işleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Telefonla yazışmak da pek kolay değil; en azından büyük ekranlı telefon kullanmaya alışan kullanıcılar için kolay bir deneyim olmayacağını baştan söyleyelim.

Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

Palm ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise bu özelliklerine karşın biraz ağır çalışması. Bunun ötesinde Palm'ın kısa sürede ısınmaya başladığını da gördük. 

Ses tarafına geldiğimizde ise minik boyuna bakmadan kullanıcıyı tatmin eden ses kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz. En yüksek seviyesini kullandığınızda ise 'patlama' yaşanıyor; yani ses bozuluyor; bu nedenle sesi sonuna kadar açmamakta fayda var. 

1 saat gibi bir sürede şarj olabilen telefonun fiyatı ise ebatlarının aksine pek 'minik' değil. 2999 TL'den satışa sunulan Palm, niş bir kitleye hitap ediyor olsa da, bu alanda rakibinin olmaması cihazı öne çıkarıyor. 

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