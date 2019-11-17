Palm: Dünyanın en minik telefonuyla tanışın

Akıllı telefonlar günden güne büyürken, bir telefon var ki o hiçbir telefonun yapmadığını yapıyor, küçüldükçe küçülüyor ve avuç içinde kaybolan bir telefona dönüşüyor. Palm adını daha önce de duymuş olabilirsiniz; aslında yıllardır aramızda olan marka, TCL'nin elinden çıkıyor. TCL ise Türkiye'de kendi adıyla artık daha sık duyacağımız Çin merkezli bir marka. Palm ismindeki bu telefonun teknik özelliklerini elbette konuşacağız; ancak öncesinde ebatlarıyla ilgili detayları paylaşmaya devam edelim; zira akıllı telefonlarla birlikte bu kadar küçüğünü eminiz daha önce hiç görmediniz.



3.3 inç'lik minik bir ekranla gelen Palm, 720 IPS LCD ekran kullanıyor. Yani ekranıyla ilgili büyük bir yenilik söz konusu değil; yine burada öne çıkan yani elbette minik ebatları... Geçen yılın sonlarında ilk kez oraya çıkan Palm, Türkiye'de de raflardaki yerini almış durumda. Minik bir telefon olması nedeniyle donanım özellikleri de amiral telefonlara göre daha kısıtlı elbette. Qualcomm'un Snapdragon 435 işlemcisinden güç alan cihaz, 32 GB dahili hafızayla geliyor. Eğer bu minik telefonu tercih ediyorsanız; zaten çok büyük bir depolama kapasitesine ihtiyacınızın olmayacağı düşünülmüş ki, bu bizce de doğru.





800 mAh bataryası küçük görünse de, telefonun kendi minik olduğundan batarya ömrü size fazlasıyla yetiyor. Cihazın arka yüzünde bir adet kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen arka kamerayla birlikte cihazın ön yüzünde de 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu özellikleriyle telefonun orta-üst segmente girdiğini söyleyebiliriz.

Android 8 Oreo ile yüklü olarak gelen Palm’ın kurulumu sıradan bir Android telefonunkinden farklı değil. Kurulum esnasında yüz tanıma sistemine de tanıtımı gerçekleştirdik.





Palm özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Telefonun küçük ekranında klasik Android arayüzü pek kullanışlı olmayacağı için, sadece uygulama simgelerinin büyük biçimde gösterildiği bir ana ekran kullanıcıları bekliyor. Bu ana ekranda simgelerin yerlerini düzenlemek, temayı değiştirmek ve diğer işleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Telefonla yazışmak da pek kolay değil; en azından büyük ekranlı telefon kullanmaya alışan kullanıcılar için kolay bir deneyim olmayacağını baştan söyleyelim.





Palm ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise bu özelliklerine karşın biraz ağır çalışması. Bunun ötesinde Palm'ın kısa sürede ısınmaya başladığını da gördük.



Ses tarafına geldiğimizde ise minik boyuna bakmadan kullanıcıyı tatmin eden ses kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz. En yüksek seviyesini kullandığınızda ise 'patlama' yaşanıyor; yani ses bozuluyor; bu nedenle sesi sonuna kadar açmamakta fayda var.



1 saat gibi bir sürede şarj olabilen telefonun fiyatı ise ebatlarının aksine pek 'minik' değil. 2999 TL'den satışa sunulan Palm, niş bir kitleye hitap ediyor olsa da, bu alanda rakibinin olmaması cihazı öne çıkarıyor.