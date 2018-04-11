P&G'nin veri analitiğindeki beyni Türkiye'ye geliyor
Gillette, İpana, Orkid, Prima gibi hızlı tüketim ürünleri pazarının lider markalarının geliştiricisi Procter and Gamble (P&G), 16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Global Girişimcilik Kongresi’nde yeni dünyada değişen tüketici alışkanlıklarıyla şekillenen inovasyon ve girişimcilik dünyasına ışık tutmaya hazırlanıyor.
Kongre nedeniyle Türkiye’ye ilk kez gelecek olan P&G Global Veri Yöneticisi (CDO) Guy Peri, P&G’nin inovasyona yön veren veri analitiği alanındaki beyni olarak kabul ediliyor. 17 Nisan Salı günü “Yaşam Trendi İnovasyonları” başlıklı programın “Tüketici Odaklı Veri” adlı oturumunda konuşacak Peri, pazarlama, satış, e-ticaret, ürün geliştirme ve ürün tedarik zinciri gibi farklı alanlarda kullanılan veri analitiği çözümlerini uygulayan P&G Veri Bilimi bölümünün de lideri olarak tüketici trendlerindeki değişime açıklık getirecek.
Uluslararası bir organizasyon olan Global Girişimcilik Kongresi’nin Türkiye’deki destekçileri arasında olan P&G Türkiye, panellerde yöneticileriyle yer alarak dijitalleşme ile yeniden şekillenmeye başlayan girişimcilik dünyasına inovatif uluslararası bir şirket bakış açısını yansıtacak. Şimdiye kadar 9 ülke dolaşan Global Girişimcilik Kongresi’nin İstanbul’da gerçekleşecek 10’uncu ayağında 170 ülkeden binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.
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