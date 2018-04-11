P&G'nin veri analitiğindeki beyni Türkiye'ye geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
11.04.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

P&G'nin veri analitiğindeki beyni Türkiye'ye geliyor

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P&G'nin veri analitiğindeki beyni Türkiye'ye geliyor

Gillette, İpana, Orkid, Prima gibi hızlı tüketim ürünleri pazarının lider markalarının geliştiricisi Procter and Gamble (P&G), 16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Global Girişimcilik Kongresi’nde yeni dünyada değişen tüketici alışkanlıklarıyla şekillenen inovasyon ve girişimcilik dünyasına ışık tutmaya hazırlanıyor.

Kongre nedeniyle Türkiye’ye ilk kez gelecek olan P&G Global Veri Yöneticisi (CDO) Guy Peri, P&G’nin inovasyona yön veren veri analitiği alanındaki beyni olarak kabul ediliyor. 17 Nisan Salı günü “Yaşam Trendi İnovasyonları” başlıklı programın “Tüketici Odaklı Veri” adlı oturumunda konuşacak Peri, pazarlama, satış, e-ticaret, ürün geliştirme ve ürün tedarik zinciri gibi farklı alanlarda kullanılan veri analitiği çözümlerini uygulayan P&G Veri Bilimi bölümünün de lideri olarak tüketici trendlerindeki değişime açıklık getirecek.

Uluslararası bir organizasyon olan Global Girişimcilik Kongresi’nin Türkiye’deki destekçileri arasında olan P&G Türkiye, panellerde yöneticileriyle yer alarak dijitalleşme ile yeniden şekillenmeye başlayan girişimcilik dünyasına inovatif uluslararası bir şirket bakış açısını yansıtacak. Şimdiye kadar 9 ülke dolaşan Global Girişimcilik Kongresi’nin İstanbul’da gerçekleşecek 10’uncu ayağında 170 ülkeden binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

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