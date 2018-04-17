P&G'nin gençlik hareketi "Banabak" artık mobilde
Procter&Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş, "Türkiye'ye özel 2014 yılında başlattığımız Banabak Gençlik Hareketi, 4 yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine doğrudan ve YouTube sayfasıyla da milyonlarca gence online ulaştı. Artık gençlerin en çok vakit geçirdiği mobil telefonlarında da varız." dedi.
Ersavaş, P&G'nin Türkiye'ye özel başlattığı gençlik hareketi Banabak için hayata geçirilen mobil uygulamanın detaylarına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin dünyasını yakalayabilmek için hayata geçirilen uygulamanın, fiş okuma teknolojisini oyunlaştırma çözümleri ile birleştirerek gençlere bir ilk sunduğunu, satın alınan her bir P&G ürününden puan kazanılmasını sağlayan Banabak mobil uygulaması için şirket olarak çok sayıda marka ve kurumla iş birliği yaptıklarını anlattı.
Sürpriz görevlere katılım, soru-cevap yarışmaları gibi farklı fırsatlarla puan kazandırılmasını sağlayan uygulamada gençlerin, biriktirdikleri "Baks" puanlarla istedikleri ödülleri alabildiğini aktaran Ersavaş, ödüller arasında sinema biletleri, oyun puanları, P&G ürünlerinin yanı sıra TEMA'dan fidan bağışı ve eğitim bursu desteği gibi sosyal sorumluluğa katkıda bulunabilecekleri seçenekler de bulunduğunu bildirdi.
Türkiye'nin Avrupa'nın en genç ülkesi olduğunu belirten Ersavaş, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye özel 2014 yılında başlattığımız Banabak Gençlik Hareketi, 4 yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine doğrudan ve YouTube sayfasıyla da milyonlarca gence online ulaştı. Artık gençlerin en çok vakit geçirdiği mobil telefonlarında da varız. Yeni Banabak uygulamasıyla dijital dünyanın gençleri ile markalarımız arasındaki sinerjiyi artırarak P&G'nin her zaman genç kalabilmesini sağlayan inovatif bakış açısını sürdürmeyi hedefliyoruz. 30 yaş altı gençleri hedeflediğimiz uygulamamız, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor ve gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyaları sunuyor."
Hızlı değişen dijital dünyaya ayak uydurabilmesi için projeyi StartersHub Kuluçka Merkezi'nde tasarladıklarını bildiren Ersavaş, "Banabak mobil uygulamasını tamamen bir start-up mantığıyla yönetiyoruz. Bu nedenle de P&G Türkiye'nin ilk start-up'ı olarak ifade ediyoruz. Tüm proje yönetimi, satış, pazarlama, IT, saha operasyonlarını ufak bir ekip içinde gerçekleştiriyor, 'Yap-öğren-değiştir' mantığı ile hızın ön planda olduğu bir çalışma tarzını tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ersavaş, Banabak'ın Türkiye’de elde ettiği başarı nedeniyle P&G'nin faaliyette olduğu başka ülkelerde de hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.
Banabak ormanı yaratıldı
Verilen bilgiye göre, Google Play ve iOS uygulama mağazalarından aralık ayından bu yana 400 binden fazla indirilen uygulama, şimdiye kadar toplam 100 bin gencin 30 farklı fırsattan ve indirim kampanyasından ücretsiz olarak yararlanmasını sağladı.
Toplam 30 bin gencin Banabak'ın ödül havuzundan faydalandığı uygulamada çok tercih edilen fırsatlar arasında derslerikurtaranadam.com iş birliği ile sunulan bedava ders notu kuponu yer alırken, en çok tercih edilen ödüller ise oyun puanları ve Banabak kişisel bakım kitleri oldu.
Ayrıca, 3 bin 500'den fazla genç TEMA'dan fidan bağışı ve eğitim bursu bağışı şeklinde Baks'larını ödül havuzunda harcadı ve sosyal sorumluluk alanında önemli bir duyarlılık gösterdi. Bu sayede Banabak ormanı yaratıldı.
P&G, yeni mobil uygulamayla birlikte üniversitelerde Banabak elçileri sistemini de hayata geçirdi. Buna göre, 20 farklı üniversiteden 40 genç, Banabak elçiliği görevini üstlenerek uluslararası bir şirketle çalışma deneyimi kazanmaya ve kariyerlerinde ilk önemli adımı atmaya başladı.
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