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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Özpamukçu: Omnichannel projesinin Koçtaş’a öncelikli getirisi hız ve kolaylık oldu

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İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu Koçtaş CEO’su Alp Önder Özpamukçu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; Koçtaş CEO’su Alp Önder Özpamukçu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan ev geliştirme sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve Koçtaş’ın dijitalleşme yolculuğunu anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde, Koçtaş CEO’su Özpamukçu, geçmişi 1950’li yıllara dayanan şirketin 1996’ya kadar toptan inşaat malzemesi ticareti yaptığını, bu tarihten sonra ise yurt dışındaki trendlerin de etkisiyle perakendeye yöneldiğini, 2000 yılı itibarıyla da doğrudan perakende operasyonuna odaklandığını söyledi.

2007’de akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşmasının bir çığır açtığını ifade eden Özpamukçu, “Steve Jobs’ın dünyayı değiştiren o akıllı telefon hamlesiyle şu an milyarlarca insana ulaşma şansınız var. Bir anda dünya bambaşka bir yer oldu. Artık müşteriyi davet etmekten çıktık, milyarlarca insanın her yerde ayağına gider hale geldik. Koçtaş, omnichannel stratejisiyle bu açılan çığırı değerlendirmeye başladı. Koçtaş’ın artık tabletten, cepten ulaşabildiğiniz web’i var; halihazırda müşterilerimizin çok iyi bildiği ve bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği büyük Koçtaş mağazalarımız var; Fix mağazaları da ustaların ya da hane halkının tamir-bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kiosk üzerinden 65 bin ürüne ulaşma imkanını sağlayan alanlar oldu” dedi.

“Bir mekanizmaya gerçekten omnichannel diyebilmek için gereken bir diğer şey de müşterinin başladığı noktadan bittiği noktaya kadar hareketine hakim olup bununla o müşteriye neler önerebileceğinizi ortaya çıkarmak” diyen Özpamukçu, dijitalleşmenin ticaretin temeli olan birebir ilişkiyi yeniden kurmaya başladığını vurguladı.

Koçtaş’ın itelligence ile birlikte hayata geçirdiği dijital dönüşüm sürecine dair bazı ayrıntıları da paylaşan Özpamukçu, neden itelligence’la birlikte çalışmayı tercih ettikleri sorusuna ise şu cevabı verdi: “Biz firmaları değerlendirirken özellikle bu işi yapabilirlik kapasitesine bakmayı tercih ettik. Bize teklif veren en geniş ve uzman kadrolu ekipti itelligence. Tabii yurt dışı referansları da önemliydi. Bu konularda tercih yapacak olanlar öncelikle bu işin nefasetine ve yapılabilirlik kabiliyetine önem vermeli.”

Omnichannel projesinin hayata geçirilmesinin öncelikli getirisinin hız ve kolaylık olduğunun altını çizen Özpamukçu, “30 yaş altı gençler günümüzde olağanüstü hızlı ve kolay hizmet bekliyorlar. Kendi çalışanlarınız da süreçlerinizin çok hızlı ve kolay olmasını bekliyor. Zaten dijitalleşmekten başka size bir yol kalmıyor. Gerçekleştirdiğimiz değişim bizim için bu bağlantıları kurdu. Cep telefonları, tabletler, kiosklar, Fix, Koçtaş mağazaları ve çağrı merkezinin hepsini birbirine bağladık. Şu an hepsi senkronize çalışıyor. Koçtaş’tan alışveriş yapan müşterilerimizin yüzde 75’ini tanıyoruz çünkü ‘Koçtaş Kart’ ile alışveriş yapıyorlar. Müşterilerimiz kendini sistemde tanıttıktan sonra akşam siteden sepete attığı ürünlerin alışverişini ertesi gün kiosktan, Fix’ten ya da mağazadan tamamlayabiliyor. İade sürecini istediği yerden gerçekleştirebiliyor. Çünkü süreç müşteri üzerinden akıyor” ifadelerini kullandı.

“KOÇTAŞ PROJESİNİN BAŞARISI TÜM SEKTÖRÜ CESARETLENDİRME GÜCÜNE SAHİP”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Danış da dijitalleşme ile dijital dönüşümün birbirine karıştırılmaması gereken kavramlar olduğunun altını çizerek, “Dijital dönüşüm dediğinizde olmazsa olmaz şey, iş modelinizi kökten değiştiren, yepyeni bir ete kemiğe büründüren değişiklikler” diye konuştu. İş modelindeki bu değişime ayak uydurmanın oldukça zorlu olduğunu ifade eden Dr. Danış, itelligence’ın Koçtaş işbirliğiyle hayata geçirdiği projenin bu konuda Türkiye’de başka bir örneği olmayan yol gösterici bir proje olduğunu söyledi.

Dr. Danış, “Hem ürün gamı, hem de varyant bakımından Türkiye’de başka bir örneği yok. Bir sürü farklı karakteristikteki ürünü yönetebildiğiniz ve bunu gerçekten omnichannel yapabildiğiniz ve anlık izleyebildiğiniz, ön yüzüyle arkasındaki teknolojisiyle beraber hem Türkiye’ye bir örnek hem de dünyaya da bir örnek. Bunu yurt dışında anlattığımızda çok ilgilerini çekiyor” dedi.

Koçtaş projesinin çok farklı yerlere dokunan unsurları olduğunu belirten Dr. Danış, “Koçtaş’ın dijital dönüşüm projesinin başarısı tüm sektör için oldukça önemli. Çünkü ‘Bu yapılabilir’ dedirtme ve cesaretlendirme gücüne sahip. Bir taraftan da teknoloji her yerde ulaşılabilir bir hale geldi. Önemli olan onu müşterinizin ihtiyacıyla nasıl bir araya getirebilmeniz. Bunu yapabilmek için de tüm sistemlerinizin, tüm iş modelinizin, o arkadaki bütün yapının buna göre hareket etmesi lazım. O yüzden biz bütün müşterilerimize bu anlamda bütün dünyadaki ve Türkiye’deki en iyi uygulamalarla neler yapılabileceği, nasıl ileri gidilebileceği konusunda yol arkadaşlığı yapıyoruz” dedi.

2 Ekim Çarşamba saat 10.30’da Hürriyet TV’de yayınlanacak Dijital.İZ’in konukları Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış.


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