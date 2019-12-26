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Teknoloji
A.A.
26.12.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor

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Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor

TÜMOSAN ile FNSS arasında imzalanan sözleşmeye göre Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında "Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi" imzalandı.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi yapıldı.

100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak imzalandı.

Motorlar tamamen yurt içi imkanlarla geliştirildi

İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

Sözleşmede, TÜMOSAN’ın halihazırda geliştirmiş olduğu motorların, proje gereksinimlerine uygun şekilde, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı.

Motorların tamamının uyarlaması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacak.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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