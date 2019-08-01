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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Özel Güvenlik Federasyonu’nun yeni başkanı oldu

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Özel Güvenlik Federasyonu’nun yeni başkanı oldu

Türkiye özel güvenlik sektörünün çatı kuruluşu Özel Güvenlik Federasyonu’nda (ÖGF) bayrak değişimi yaşandı. Federasyonun başkanlık görevini, Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli devraldı.

ÖGF’nin 26 Nisan Cuma günü yapılan olağan genel kurulunda Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli başkanlığa seçildi. İsmail Uzelli, başkanlık görevini Oryal Ünver’den devraldı. 

Önümüzdeki süreçte Özel Güvenlik Federasyonu Başkanlığını yürütecek olan İsmail Uzelli, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada “Dijitalleşen dünyada sektörlerin ve kurumların yeni nesil güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için tüm güvenlik ekosisteminin uyum içinde çalışması gerekiyor. ÖGF, sektör oyuncularının referans noktası ve birleştirici gücü olarak bu sinerjiyi korumaya ve özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.

İsmail Uzelli kimdir?

İsmail Uzelli, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. English High School’u bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümüne devam eden Uzelli, sonrasında aile şirketi olan Uzelli A.Ş.’de yöneticilik yaptı.

İsmail Uzelli, Mart 1994’te, bugün Türkiye’nin lider elektronik güvenlik entegratörü olan Sensormatic’i kurdu. Sensormatic Grup Şirketleri, Özel güvenlik sektörünün lider şirketi Securitas ile Temmuz 2011’de birleşme sağladı. İsmail Uzelli, halen Sensormatic CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Güvenlik Endüstrisi Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GESİDER) kurucu üyelerinden olan İsmail Uzelli, 4 yıl boyunca derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürdü ve takiben dünyanın en büyük güvenlik derneği olan ASIS’in Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi ve bu görevini sürdürüyor. Nisan 2019 tarihinden itibaren Türkiye özel güvenlik sektörünün çatı kuruluşu Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Uzelli, bunların yanında AMPD ve TÜYAK (Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Üyesi’dir.

İsmail Uzelli, evli ve iki çocuk babasıdır.

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