Oyunun gücüyle daha iyi bir dünya için Hacking the Future

‘Hacking the Future’ Nedir?

“Dijital Oyunlar Dünyayı Değiştirebilir” ve bizler gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde multi-disipliner bakış açışıyla bir araya gelip dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına oyunla farkındalık yaratabiliriz dedik. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını referans alıp oyun geliştiriciler, bilim insanları ve sanatçılar ile oyun fikirleri geliştirdik.

Oyun geliştiriciler, bilim insanları, sanatçılar ve sosyal girişimciler Ayvalık Küçükköy’de yaratıcı endüstriler için kurulmuş ortak çalışma alanı Kıraarthane’de alışılmışın dışında bir Ideathon için 25-27 Temmuzda bir araya geldi.

Yaratıcı cevaplar aradığımız sorular şunlardı: Oyunun gücünü daha iyi bir dünya için nasıl kullanmalıyız? Daha iyi bir gelecek için nasıl oyunlar geliştirmeliyiz? Oyunla nasıl farkındalık yaratabiliriz?

Küçükköy’e kimler geldi? Ne tür etkinlikler düzenlendi?

UK Interactive Entertainment CEO’su Jo Twist Obe’nin Keynote konuşmacısı olduğu etkinlikte Kıraarthane’nin Kurucu Ortağı Simay Dinç ve Eray Dinç, Changemakers Lab’ın Kurucusu Vasili Sofiadelis, İngiltere Konsolosluğu’nun Sanat Direktörü Claire de Braekeleer, UNDP Türkiye Direktörü Faik Uyanık, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Akbulut, SU Toplumsal Duyarlılık Projeleri Direktörü Zeynep Bahar Çelik, SU Co-SPACE Direktörü Erdem İnanç, Bahçeşehir Üniversitesi Game Lab Direktörü Güven Çatak, Unilever IT Direktörü Şirin Aktaş, İstanbul Üniversitesi TETLab’in Direktörü Dr. Leyla Türker Şener, Tedx Türkiye Direktörü Ali Üstündağ, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk, Originn Kurucu Ortağı Esra Gönen, Tasarımcı Tolga Taşçı, Google Developer Expert Yüksel Tosun’un konuşmacılar ve mentorler arasında yer aldığı etkinliğimizde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite ve lise öğrencileri ile birlikte dünyanın sorunlarına multi-disipliner bakış açışıyla çözümler aradık. Köyümüzde yaşayan Artura Galeri’nin kurucuları heykeltıraş Uğur Çalışkan ve Rabia Çalışkan, Galeri İda’nın kurucuları Ayşen Yıldırım ve Burhan Yıldırm ve sanatçı Gonca Sezer katılımcılara sanat galerilerinde workshop düzenlediler.

Yeniçarohori /Küçükköy neresiydi ve nasıl bir yer haline geldi?

Orda bir köy var uzakta. O köy çocukların köyü. O köy kadınları köyü. O köy Yaratıcı Endüstriler Köyü.

5 yıl önce sanatın ve inovasyonun çatısı olduğu farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların, yaratıcı girişimcilerin bir arada çalışacağı 'Sanatla beslenip, değer katan, fark yaratan projelerin üretildiği yeni bir diyar' olmasını arzuladığımız Yeniçarohori/Küçükköy’de sanatçı kardeşim Eray Dinç ile birlikte Kıraarthane’yi kurduk.





1462'de yeniçeriler tarafından kurulmuş, daha sonra Rumların ve yüz yıldan beri Boşnakların yaşadığı 400 haneli %80'i terkedilmiş taş evlerden oluşan bir köy Küçükköy. Eski adıyla Yeniçarohori yeni adıyla Küçükköy'ün kültür, sanat ve teknoloji ile yeniden canlandırılıp bu özel proje ile küçük bir dünya olmasını hedefliyoruz.

Hedefiniz ne? Küçükköy’de ilerleyen zamanlarda neler olacak?

Köyde girişimcilerin ve sanatçıların bir arada çalışacağı yeni nesil çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Buna yeni nesil 'Creative Cluster' diyebiliriz.

Şimdiye kadar 200'e yakın sanatçı ve sosyal inovasyonu destekleyen girişimci projeye dahil oldu. 12 sanat galerisi, kültür merkezi ve konferans salonunun yanında Sabancı Üniversitesi’nin Yaratıcı Teknoloji Merkezi Küçükköyü’müzde açıldı. Böylelikle üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler ile eğitimler düzenlenirken köyümüz ve çevre köy çocuklarının ücretsiz steam eğitimleri almaları sağlanacak. Köyümüze geldiğinizde Kıraarthane, Artura Gallery, Suna Tüfekçibaşı Atolyesi, Galerida, Özgül Tasarım, Kuca Seramik Atolyesi ve Küçükköy Kent Müzesi deneyimlenecek yerlerin başında gelen yerler.

1462 yılında kurulan köyümüz, kuruluşundan 557 yıl sonra bilim ve sanatla tekrardan canlanıyor. Yeni Fikirlerin esin kaynağı olabilmek için tüm sanatçıları ve girişimcileri bekliyoruz. Unutmayın 'Burası Küçük bir Köy Değil Burası Küçük bir Dünya’

'Burası Kıraathane değil Yeni Nesil Kıraarthane’

Sanatçı kardeşim Eray Dinç ile birlikte köyün meydanında tarihi bir Kıraathaneyi içine sanatı (art) ekleyerek Kıraarthane’ye yani bir dijital sanat merkezine dönüştürdük. Köy ortamında çalışmak isteyen yaratıcı girişimcilere Kıraarthane'nin ofislerini, masalarını hizmete sunuyoruz, ortak bir çalışma alanı oluşturuyoruz.

Teknoloji, sanatçıların ve girişimcilerin sınırlarını ortadan kaldırıyor. Bugün köyümüzü ziyaret eden bir sanatçı, istediği her şekilde ve dünyanın her yerinde varlık gösterebilmekte ve üretimlerine yön verebilmektedir.

Uzun vadede hedefimiz Kıraarthane’yi Dijital Inkubasyon Merkezine dönüştürmek.

Aynı zamanda her hafta köyümüzün çocuklarına ücretsiz oyun tasarlama, kodlama, sinematografi, fotografi, robotik atölyeleri düzenliyor ve onları farklı endüstrilerden rol modellerle bir araya getiriyoruz.

Oyun endüstrisinde üreten bir kadın olarak Türkiye’deki oyun endüstrisinin gelişmesi ve çocukların/gençlerin kendi oyunlarını tasarlayabilmek için eğitim alabileceği bir yer hayalimi köyde gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Büyük şehirlerde gençlerin bu tip eğitimlere ulaşması kolay ancak bir kasabanın bir köyünde bunu gerçekleştirebilmek ütopik bir durum olarak gözükse de, emekle ve adanmışlıkla fikirleriniz gerçeğe dönüşüyor ve yüzlerce kişi için sosyal etkileşim kaynağı oluyorsunuz.





Gizem AYDOĞAN / gizem.aydogan@hurriyet.com.tr