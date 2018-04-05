Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de!

"Fotoğraf kalitesini her geçen gün daha da artıran bir araç iPhone; Steven Soderbergh’in tamamen iPhone 7 Plus ile çekilen son filmi Unsane’in Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapması da bunun kanıtlarından biri oldu" diyen İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; "Bu yıl Muhsin Akgün’ün gerçekleştirdiği, İstanbul Film Festivali’nin Türkiye Sineması bölümündeki genç nesil oyuncuların portrelerini iPhone ile çekme fikri de buradan çıktı.” sözlerini kaydetti.

Ağırlıklı olarak portre ve performans fotoğrafları çeken Muhsin Akgün, İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların portrelerini iPhone’un portre modu ile çekti. Öykü Karayel’den Ezgi Mola’ya, Bartu Küçükçağlayan’dan Damla Sönmez’e birbirinden değerli genç oyuncuların portre fotoğraflarının yer aldığı Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihleri arasında, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Sergide yer alan fotoğraflardan bazıları

Öykü Karayel - Put Şeylere

Ezgi Mola - Aydede

Bartu Küçükçağlayan - Kelebekler

Beril Kayar - Put Şeylere

Damla Sönmez - Taksim Holdem

Merve Dizdar - Körfez

Rüzgar Erkoçlar - Put Şeylere

Tuğçe Altuğ - Kelebekler