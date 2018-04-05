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    Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 19:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali yaklaşırken, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanını yaşayacak. Sinemaya gönül veren herkesin ilgisini çekecek söyleşilerden konserlere, tematik sergilerden performanslara, 6-17 Nisan tarihlerinde festival takipçilerinin ajandalarında yerlerini şimdiden alan birçok özel etkinlik arasında Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek Festival Stüdyosu fotoğraf sergisi dikkati çekenler arasında.

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    • Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de
    • Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de
    • Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de
    • Oyuncuların iPhone ile çekilen portreleri Galeri Işık Teşvikiye’de

    "Fotoğraf kalitesini her geçen gün daha da artıran bir araç iPhone; Steven Soderbergh’in tamamen iPhone 7 Plus ile çekilen son filmi Unsane’in Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapması da bunun kanıtlarından biri oldu" diyen İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; "Bu yıl Muhsin Akgün’ün gerçekleştirdiği, İstanbul Film Festivali’nin Türkiye Sineması bölümündeki genç nesil oyuncuların portrelerini iPhone ile çekme fikri de buradan çıktı.” sözlerini kaydetti.

    Ağırlıklı olarak portre ve performans fotoğrafları çeken Muhsin Akgün, İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların portrelerini iPhone’un portre modu ile çekti. Öykü Karayel’den Ezgi Mola’ya, Bartu Küçükçağlayan’dan Damla Sönmez’e birbirinden değerli genç oyuncuların portre fotoğraflarının yer aldığı Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihleri arasında, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.  

    Sergide yer alan fotoğraflardan bazıları

    Öykü Karayel - Put Şeylere

    Ezgi Mola - Aydede

    Bartu Küçükçağlayan - Kelebekler

    Beril Kayar - Put Şeylere

    Damla Sönmez - Taksim Holdem

    Merve Dizdar - Körfez

    Rüzgar Erkoçlar - Put Şeylere

    Tuğçe Altuğ - Kelebekler

    Etiketler: telefon
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