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GeriTeknoloji Oyuncuların dört gözle beklediği Cyberpunk 2077 için kötü haber
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Teknoloji
Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Oyuncuların dört gözle beklediği Cyberpunk 2077 için kötü haber

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Oyuncuların dört gözle beklediği Cyberpunk 2077 için kötü haber

Uzun bir süredir merakla beklenen ve içinde ünlü aktör Keanu Reeves'in de yer aldığı Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi ertelendi.

Cyberpunk 2077, oyuncuların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak bu ilginin arkasında sadece oyunun başarısı değil, aynı zamanda ünlü aktör Keanu Reeves’in projede yer alması da yatıyor. Bilgisayarlara elbette oyun konsollarına göre daha uygun fiyattan gelecek olan Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri de belli oldu.

İşlemci: 8. nesil Intel i7 8700K / 3.7 GHz
RAM: 16 GB
Ekran kartı: GTX 1080 Ti
Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Ancak oyunla ilgili olumsuz bir gelişme de yaşandı. CD Projekt'in sci-fi RPG (bilim-kurgu rol yapma) oyunu Cyberpunk 2077 yeni bir erteleme yaşadı; orijinal Nisan yayım tarihinden 17 Eylül 2020 yayım tarihine ertelendi. CD Projekt oyunun tamamlandığını, ancak son ürünü mümkün olan en iyi şekilde sunmak için daha fazla çalışmanın ve oyun testinin yapılması gerektiğini kaydetti.

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