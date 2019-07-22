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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Oyunculara yönelik Logitech G MX518 tanıtıldı

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Oyunculara yönelik Logitech G MX518 tanıtıldı

Logitech, oyun mouse’larından MX518’i güncelleyerek Logitech G MX518 modelini duyurdu. Şirket, yeni oyun faresini, 32-bit ARM işlemci ve Logitech G’nin özel HERO 16 K sensörü gibi günümüzün en son oyun teknolojileriyle donattı.

Logitech G MX518’deki en dikkat çekici güncellemelerden biri, yeni nesil gelişmiş mouse sensörü HERO 16K olarak öne çıkıyor. Saniyede 17k kareye kadar görüntü yakalama oranıyla HERO, 100 - 16.000 DPI aralığında 400+ IPS izlenme değerlerine sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlanmayla ulaşabiliyor. HERO, oyuncu mouse’ları arasında rekabetçi düzeyde hassasiyet ve istikrarlı tepkimeyi sağlıyor.

Oyun tutkunlarının favorisi MX518’de bir başka güncelleme ise 32-bit ARM işlemcinin eklenmesi oldu. Orijinal ürüne önemli bir güncelleme olarak gelen ARM işlemci, 1 ms’lik hızlı bir raporlama oranı ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Kutusundan çıktığı gibi herhangi bir ayara ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor veya isteğe bağlı Logitech Gaming Software'e (LGS) veya Logitech G HUB'a erişerek yapılandırılabiliyor.

MX518’de atanabilen 8 programlanabilir tuş bulunuyor. Dahili hafızayla, özel bir yazılım yüklenmesine veya ayarların yeniden yapılandırılmasına gerek kalmadan, rekabetçi sistemlerde kullanmak için kullanıcı tercihleri doğrudan mouse’a kaydedilebiliyor.

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