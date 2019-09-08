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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.09.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Oyuncular ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvasında yarıştı

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Oyuncular ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvasında yarıştı

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı GameX, oyunseverleri 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırladı. Red Bull da GameX’de yer alan ‘Red Bull Gaming Ground’da oyunculara kapılarını açtı. Popüler yayıncılarla Twitch üzerinden de yayınlar gerçekleşen alanda amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 gerçekleştirildi.

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşuyor. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX, 5-8 Eylül tarihleri arasında oyunseverleri ağırlıyor. 

Red Bull Gaming Ground’daBerke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş gibi isimler yaptıkları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaştı. Dün Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt, pazar günü ise Arda ‘LinusTheAfro’ Barış alanda yer aldı.

‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64’e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele ettiği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yaptı. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak.

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