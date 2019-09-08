Oyuncular ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvasında yarıştı
Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı GameX, oyunseverleri 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırladı. Red Bull da GameX’de yer alan ‘Red Bull Gaming Ground’da oyunculara kapılarını açtı. Popüler yayıncılarla Twitch üzerinden de yayınlar gerçekleşen alanda amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 gerçekleştirildi.
Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşuyor. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX, 5-8 Eylül tarihleri arasında oyunseverleri ağırlıyor.
Red Bull Gaming Ground’daBerke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş gibi isimler yaptıkları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaştı. Dün Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt, pazar günü ise Arda ‘LinusTheAfro’ Barış alanda yer aldı.
‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64’e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele ettiği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yaptı. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle