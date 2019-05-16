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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Oyuncular için Razer Gold dönemi başlıyor

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Oyuncular için Razer Gold dönemi başlıyor

Razer, bugün popüler oyun servisleri Rixty ve Game Sultan'ın Razer Gold olarak yeniden markalaştığını duyurdu. Razer, her iki hizmetin de ana şirketini 2018'de satın almıştı.

Bu işlemden faydalanmak için Rixty ve Game Sultan servislerini kullanan oyuncular hesaplarını Razer Gold'a yükseltmesi gerekiyor. Bakiyelerini transfer eden oyuncular bu şekildedünya çapındaki milyonlarca Razer Gold müşterisine halihazırda mevcut olan daha geniş avantajlardan yararlanabilecekler.

Bu birleşim ile Razer Gold, Rixty ve Game Sultan’ın faaliyet gösterdiği ABD, Kanada, Latin Amerika, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın diğer bölgelerinde hızlı yayılımına devam ediyor.
 
Oyuncular için geniş sana para sistemi

Oyuncular için dünyanın en büyük sanal kredi sistemi olan Razer Gold, oyuncuların birçok pazarda karşılaştıkları; ödemeler için kredi kartlarına sahip olmama veya oyunlarda birden fazla ve güvenli olmayan ödeme sistemi gibi sorunların üstesinden geliyor.

Tek bir Razer Gold hesabıyla, oyuncular en yeni PC ve mobil oyun başlıklarından oluşan geniş kütüphanesinden kolayca Blizzard, Tencent, NetEase, Wargaming ve daha fazla yayıncının 2 binden fazla  oyun ve oyun içi ürününü satın alabilirler. Razer Gold ödemeleri sunan popüler oyunlardan bazıları şunlardır: PUBG Mobile, Crossfire, World of Warcraft, DOTA 2 ve Fortnite.  Razer Gold, çevrimiçi web sitesinden marketlere kadar hediye kartları ile 1 milyondan fazla satış noktasından temin edilebiliyor.
 
Oyuncular, Razer Gold'a özel nadir oyun içi eşyalardan (silahlar, kostümler ve daha fazlası) veya oyun başlıklarında indirimlerden faydalanabiliyor. Razer Gold kullanıcıları aynı zamanda Razer Silver olarak bilinen sadakat ödülleri sisteminin avantajlarından da yararlanıyor. Oyuncular oyun ile ilgil satın alımlarda veya Razer ortaklarıyla başka faaliyetlerde bulunduklarında ödemeleri Razer Gold ile yaptıklarında Razer Silver kazanıyor. Razer Silver; indirimler, dijital ödüller veya Razer ürünleri gibi ödülleri almak için kullanılabilir.

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