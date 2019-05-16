Oyuncular için Razer Gold dönemi başlıyor
Razer, bugün popüler oyun servisleri Rixty ve Game Sultan'ın Razer Gold olarak yeniden markalaştığını duyurdu. Razer, her iki hizmetin de ana şirketini 2018'de satın almıştı.
Bu işlemden faydalanmak için Rixty ve Game Sultan servislerini kullanan oyuncular hesaplarını Razer Gold'a yükseltmesi gerekiyor. Bakiyelerini transfer eden oyuncular bu şekildedünya çapındaki milyonlarca Razer Gold müşterisine halihazırda mevcut olan daha geniş avantajlardan yararlanabilecekler.
Bu birleşim ile Razer Gold, Rixty ve Game Sultan’ın faaliyet gösterdiği ABD, Kanada, Latin Amerika, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın diğer bölgelerinde hızlı yayılımına devam ediyor.
Oyuncular için geniş sana para sistemi
Oyuncular için dünyanın en büyük sanal kredi sistemi olan Razer Gold, oyuncuların birçok pazarda karşılaştıkları; ödemeler için kredi kartlarına sahip olmama veya oyunlarda birden fazla ve güvenli olmayan ödeme sistemi gibi sorunların üstesinden geliyor.
Tek bir Razer Gold hesabıyla, oyuncular en yeni PC ve mobil oyun başlıklarından oluşan geniş kütüphanesinden kolayca Blizzard, Tencent, NetEase, Wargaming ve daha fazla yayıncının 2 binden fazla oyun ve oyun içi ürününü satın alabilirler. Razer Gold ödemeleri sunan popüler oyunlardan bazıları şunlardır: PUBG Mobile, Crossfire, World of Warcraft, DOTA 2 ve Fortnite. Razer Gold, çevrimiçi web sitesinden marketlere kadar hediye kartları ile 1 milyondan fazla satış noktasından temin edilebiliyor.
Oyuncular, Razer Gold'a özel nadir oyun içi eşyalardan (silahlar, kostümler ve daha fazlası) veya oyun başlıklarında indirimlerden faydalanabiliyor. Razer Gold kullanıcıları aynı zamanda Razer Silver olarak bilinen sadakat ödülleri sisteminin avantajlarından da yararlanıyor. Oyuncular oyun ile ilgil satın alımlarda veya Razer ortaklarıyla başka faaliyetlerde bulunduklarında ödemeleri Razer Gold ile yaptıklarında Razer Silver kazanıyor. Razer Silver; indirimler, dijital ödüller veya Razer ürünleri gibi ödülleri almak için kullanılabilir.
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