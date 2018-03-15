Oyun yazılımına KDV'den muafiyet

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV'den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılacak.

KDV'ye tabi olanların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim hizmetleri dolayısıyla adlarına yaptırılmış KDV mükellefiyeti, yıl sonuna kadar bunların iktisadi işletmeleri adına yapılacak mükellefiyet ile kapatılacak.

Bu mükelleflerin, vergiye tabi işlemleri nedeniyle yıl sonuna kadar yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri vergiler, iktisadi işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek. KDV mükelleflerinin, ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikte olmayan teslim hizmetleri dolayısıyla yüklendikleri vergi indirim konusu yapılamayacak. İade, devlet iç borçlanma senedi ihracı yoluyla da yapılabilecek. Bu işlem, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek kamu bankalarına özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek gerçekleştirilebilecek.

KDV iadesine dayanak rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla giderilemeyen KDV, ayrı bir hesapta izlenecek. Bu hesapta izlenen tutar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ödenecek KDV ile iade edilecek KDV'ye, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerine göre yapılacak mahsup dışında, sonraki dönemlere devrolunmayacak, iade edilmeyecek.

Maliye Bakanlığı, ayrı bir hesapta izlenen KDV'yi, bütçe imkanlarını dikkate alarak uygun gördüğü zamanlarda, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre kısmen ya da tamamen iade edebilecek. Bakanlık ayrıca, mükellefin vergi dairesine olan borçlarına, borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak mahsup ettirmeye, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye, iadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya, iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye de yetkili olacak.

Bu hesapta izlenen KDV'nin kısmen veya tamamen iadesi uygun görülürse, talep edilmeyen vergi, hiçbir suretle indirim ve iade konusu yapılamayacak, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olamayacak.

KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olacak. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabilecek.

Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere de belirli sınırlar dahilinde Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu olacak.