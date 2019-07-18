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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Oyun videosu izleyenlerin sayısı artıyor

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Oyun videosu izleyenlerin sayısı artıyor

Dijital oyun pazarı büyümeye devam ediyor. Bulut ve streaming şirketi Medianova’nın Haziran ayı ölçümlerine göre; sadece bir ayda 2 milyon kişi oyun videosu izledi. Güncel rakamlara göre dünyada ortalama 2 milyar kişi oyun oynuyor. Elde edilen yıllık gelir ise 150 milyar doları geçmiş durumda. Türkiye de bu alandan payına düşeni alıyor. Bugün 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pazarın 2020’de yüzde 100 büyüyerek 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bugün internetten bağımsız bir an düşünmek neredeyse imkânsız. Dijitalleşme hayatımızın her alanına etki etmiş durumda. Eğlence dünyamız da bu dönüşümden payını alıyor. Dijital oyun pazarı her geçen gün büyüyor. Bu pazarda oyuncu olmak kadar oyun videosu izlemek de yükselen bir trend haline geldi. Özellikle dijital kuşak olarak adlandırılan Z kuşağı (2000 yılı ve sonrasında doğanlar) bu alanın en büyük takipçisi. Bulut ve streaming çözümleri sunan Medianova’nın yaptığı ölçümler bu anlamda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Söz konusu şirketin veri takibine göre; Türkiye’de Haziran ayında 2 milyon kişi 24 milyon kez oyun videosu izledi. Her bir kişi ortalama 12 oyun videosu izlerken, oyunda kalma süresi 10 dakika olarak ölçüldü. Okulların yaz tatiline girmesiyle oyun izleme oranlarında yüzde 80, indirme oranlarında ise yüzde 40 artış olduğu tespit edildi.

30 milyon oyuncu var

Dünyada ortalama 2 milyar kişi oyun oynuyor. Küresel ölçekte oyun endüstrisinin 2019’da 152,1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Pazarı Amerika domine etse de Asya-Pasifik bölgesi de hızla gelişiyor.

Nüfusu 82 milyonu geçen Türkiye’de ise 30 milyona yakın oyuncu var. Oyunlardan elde edilen gelir 1 milyar dolara ulaştı. Bu hasılatın yüzde 50’si mobil, diğer yüzde 50’si ise PC ve oyun konsollarından geliyor. Oyun ekosistemi içinde dünya gelir sıralamasına baktığımızda Türkiye 18’inci sırada yer alıyor. İnternet alt yapısının güçlenmesi, genç nüfusun artmasıyla birlikte pazarın büyümesi öngörülüyor.

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