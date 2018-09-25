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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Oyun merakı "en iyi yeni oyunu" yazdırdı

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Oyun merakı "en iyi yeni oyunu" yazdırdı

Küçük yaşlardan bu yana bilgisayar oyunlarına merak duyan Gaziantepli bilgisayar mühendisi Abdurrahman Koçak, bu merakını işe dönüştürerek tasarladığı oyunlarla uluslararası bir marka yaratmayı hedefliyor.

Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren ve 2015 yılında geliştirdiği "Dağ Zombileri" adlı oyunu Apple tarafından 77 ülkede "en iyi yeni oyunlar" listesine giren Koçak, başarısını uluslararası pazarlara açılarak sürdürmek istiyor.

Geliştirdiği mobil oyunları iOS, Android ve Steam gibi platformlar aracılığıyla Türk oyunseverlerle buluşturan Koçak, Gaziantep'ten tasarladığı oyunlarla 2,2 milyar oyuncunun var olduğu uluslararası arenada "ben de varım" demeyi hedefliyor.

Bilgisayar mühendisi Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarında ve mezun olduktan sonra yazılım üzerine çalıştığını, 2007'de de kendi şirketini kurarak ulusal ölçekte işler yapmaya çalıştığını söyledi. 

Küçük yaşlardan bu yana bilgisayar oyunlarına merakı olduğunu, zaman zaman bu nedenle ailesinden uyarılar da aldığını anlatan Koçak, "2015 yılında oyun sektörüne girmemi tetikleyen bir olay oldu. Baktım akrabalarım oyuna, oyun içi satın almalara para harcıyorlar. Birbirleriyle rekabet ederken para harcamayacağını düşündüğüm akrabalarımın bile harcama yaptığını görünce, sektörün daha da büyüyeceğini fark ettim ve bu sektöre girmeye karar verdim." dedi. 

Koçak, bugüne kadar "Tarboosh Games" markasıyla "Dağ Zombileri, Bay Çokbilmiş, Firar ve Piksel Drifters" adında oyunlar yaptıklarını, bu oyunların yayınlandıkları platformlarda en çok indirilen ve oynanan oyunlar olma başarısını yakaladığını dile getirdi.

Artık uluslararası pazara açılmak istediklerini ancak finansman desteği bulamadıklarını ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Rotatelab adında yeni bir marka oluşturduk. Bu markayla global arenaya açılmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız oyunların hepsi Türkçe içerikli oyunlardı. Yalnız Türkiye'de reklam gelirleri düşük. Aslında bu Türkiye'den kaynaklı bir durum değil. Reklam şirketlerinin politikalarıyla ilgili bir durum. Reklam gelirleri düşük olduğu, bizim oyunlarımız da ücretsiz oyun olduğu için sadece içinde gösterdiğimiz reklamlardan para kazanıyoruz. Türkiye'deki gelirlerimiz düşük oluyor. Bunun için de yurt dışına açılmaya karar verdik. Rotatelab ile global oyunlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu markayla 'Ringo' ve 'Clash Defense' adında 2 oyun geliştirdik ve yayınladık. Bundan sonraki hedefimiz daha kaliteli ve uzun süre oynanabilecek yüksek düzeyde global oyunlar geliştirmek."

Koçak, oyun geliştirme sürelerinin uzun olduğunu dile getirerek, "Oyunların geliştirilmesi 6 ay ile 1 yıl arasında sürebiliyor. Bu süre boyunca hiçbir geliriniz yok. Gaziantep'te olduğumuz için de sektöre uzağız. Gaziantep'te büyük sanayicilerin bizi desteklemelerini sağlamayı istiyoruz. Amacımız Gaziantep'ten bir uluslararası marka çıkarmak." dedi.

"Mobil oyunlardan 58 milyar dolar gelir bekliyor"

Koçak, oyun tasarlamanın bir ekip işi olduğunu, film gibi ayrıntılı çalışmak gerektiğini belirterek, söz konusu pazarın çok büyük olduğunu vurguladı. 

Türkiye'den çıkan bazı oyun firmalarının yüksek rakamlara uluslararası şirketlere satıldığını, Türkiye'de yazılan, dünya çapında yankı uyandıran oyunlar bulunduğunu ifade eden Koçak, şöyle devam etti:

"Türkiye'den böyle başarı hikayeleri var. Biz de Gaziantep'ten böyle bir başarı hikayesi oluşturmak istiyoruz. Bunu da yapabilecek yeteneğe, bilgi birikimine sahibiz. Sadece bizi tıkayan nokta finansman. Kendimizi çok iyi anlatamıyoruz. Çünkü buradaki sanayicilerin yabancı oldukları bir nokta. Oyundan para kazanılabileceğini bilmiyorlar. Halbuki oyun sektörü, bu yıl mobil oyunlardan 58 milyar dolar gelir bekliyor.  2,2 milyar mobil oyuncudan bahsediliyor. Bunların 844 milyonu ödeme yapan oyuncular. Gaziantep'in bu kadar girişimci insanı var. Bu alanda da bize destek olmalarını bekliyoruz." 

Koçak, şu anda 12 tasarımı ve uyarlamaları bitmiş oyunları bulunduğunu, gerekli desteği bulmaları halinde başarılı olabileceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

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