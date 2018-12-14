Oyun konsolu savaşında son durum: Xbox One 40 milyonu devirdi!
Oyun konsolu savaşı tam gaz sürüyor. Microsoft'un oyun konsolu serisi Xbox One, açıklanan son rakamlara göre 40 milyonu devirdi.
Microsoft'un verilerini analiz eden VGChartz, oyun konsolu satışlarıyla ilgili güncel rakamları dünyayla paylaştı. Buna göre 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil. Bu satışların büyük kısmı ABD sınırları içinde yapılırken, Avrupa'da 10 milyondan fazla Xbox One satılmış durumda.
Diğer yandan VGChartz, Xbox One tarihinin en çok satan oyunlarını da açıkladı. Grand Theft Auto V, tam 8.31 milyon adetlik satışla listenin en başında yer alıyor. 2,3 ve 4. sıralar ise Call of Duty serisinin oyunlarına ait. Beşinci sırada da 5.21 milyonluk satış rakamıyla Battlefield 1 bulunuyor.
İŞTE EN ÇOK SATAN XBOX OYUNLARI
Grand Theft Auto V
Call of Duty: Black Ops 3
Call of Duty: WWII
Call of Duty: Advanced Warfare
Battlefield 1
Fallout 4
Halo 5: Guardians
MineCraft
Call of Duty: Infinite Warfare
Star Wars Battlefront (2015)
Forza Horizon 3
FIFA 17
Gears of War: Ultimate Edition
Assassin's Creed: Unity
Halo: The Master Chief Collection
Destiny
Gears of War 4
FIFA 16
FIFA 18
Titanfall
Yorumları Göster
Yorumları Gizle