Oyun konsollarında dijital dönem başlıyor

Alışılmışın dışında disksiz yapısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Xbox One S All-Digital, Türkiye’deki oyun severlerle buluştu. Tamamen dijital oyunlardan oluşan ve her yerden erişilebilen kütüphanesiyle dikkat çeken ürün, gücünü bulut teknolojisinden alıyor. Kullanıcılar, oyunlarını, kayıtlarını, yedeklerini bulutta saklayabiliyor ve istedikleri yere kolayca taşıyabiliyor. Xbox One S All-Digital, içerisinde Sea of Thieves, Minecraft ve Forza Horzion 3 oyunları ön yüklü olarak geliyor.

Yeni çıkan oyunları anında oynama şansı

Yeni çıkacak oyunları heyecanla bekleyen ve herkesten önce oynamak isteyen kullanıcılar, Xbox One S All-Digital sayesinde oyunları çıktıkları an oynayabiliyor. Dijitale yönelen oyun severler, Adil Kullanım Kotası’nın da kaldırılmasının ardından fiziksel yerine sınırsızca indirebildikleri dijital oyunları tercih ediyor. Ayrıca Xbox Game Pass ile 100'ün üzerinde oyunu keşfederek ve indirerek dijital oyun kütüphanesini genişletebiliyor.

4K çözünürlüğüyle Ultra HD video akışı sunan ürün, 1TB HDD depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Xbox One S All-Digital içerisinde 8 çekirdekli 1,75 GHz Custom Jaguar işlemci, 1,4 teraflopluk ekran kartı ve 8 GB DDR3 RAM bulunuyor.