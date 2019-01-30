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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.01.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

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Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

Bu yıl "Ev sizin için ne ifade ediyor?" temasıyla düzenlenen GGJ'de, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadeleler oyunlara dönüştürüldü.

Dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini ve bu sektöre ilgi duyanları 48 saatliğine buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde birbirinden renkli oyunlara imza atıldı.

GGJ'de "Ev sizin için ne ifade ediyor?" temasının açıklanmasıyla oyun geliştirme maratonu başladı.

Etkinliğe 114 ülkedeki çeşitli merkezlerde katılan oyun geliştiriciler, etkinlik sonunda 8 binden fazla oyun ortaya koydu.

Etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki GGJ ATOM, bu yıl 250 oyun geliştiriciyi ağırladı. GGJ ATOM'daki katılımcılarca 56 oyun geliştirildi.

Etkinlikte, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadele oyuna dönüştürüldü.

"Çocuk Adam ve Kardeşi" oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan "anne terliği", "yemek", "dişçi" gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor.

Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

Merkezinde "anne terliği" olan bir diğer oyun ise "Terliği Yersin" oldu. Oyunun kahramanı yaramaz Kaan, annesinin "Terliği yersin!" tehdidine boyun eğmiyor. Evde en çok kanepenin arkasına saklanmayı seven Kaan, kendisi çok eğlenirken annesinin sabrının sınırlarını zorluyor. Kardeşi Işın da Kaan'ın yaramazlıklarına alet oluyor. Böylelikle ardı arkası kesilmeyen terlik fırlatma operasyonları arasında heyecanlı bir atmosfer ortaya çıkıyor.

"İzdivaça Uçuş" oyununun kahramanı ise yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor.

"Back to the Home" oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor. Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.

Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

Uyurgezer Yasemin

"Dream House" oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyunlar oynuyor.a

Kaplumbağa için en güvenli yer

"Carapace" oyununun kahramanı kaplumbağa, balık ve yosun yiyerek gelişiyor fakat köpek balıkları ve piranalara dikkat etmesi gerekiyor. Kaplumbağanın bu tehlikelerden korunması için evine yani kabuğuna çekilmesi gerekiyor. 

Kürekle dünya savunması

"Earth Defence VR"de ise meteor, ufo, uzay gemileri tarafından tehdit edilen dünyanın kurtarılması gerekiyor. Dünyanın savunulması için elde 2 kürek bulunuyor. Oyunda dünyaya saldıranlar kürek darbeleriyle etkisiz hale getiriliyor.

Evini savunan şövalye

Mobil artırılmış gerçeklik oyunu "House Defender"da ise telefonun yönlendirilmesiyle şövalyenin hareket ettirilmesi ve evi havalandırılıncaya kadar düşmanların uzak tutulması gerekiyor. 

"Homeception"da evde tek başına kalan karakter, oyuncak evinde yaptığı hareketlerin bulunduğu yeri de etkilediğini fark ediyor. Karnı çok acıkan minik karakter, bez bebeği Pimpy ile evin içinde karşılaştığı kilitli kapı, yangın gibi boyunu aşan zorlukları aşmaya çalışıyor.

"Panic in the Town 2" oyununda Orta Çağ'da düşman kuşatmasındaki şehir için mücadele ediliyor. Şehrin kurtarılması için de oyun içi dengeleri sağlamak, şehirde yaşanan paniği minimize etmek gerekiyor.

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