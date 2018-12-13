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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Oyun Geliştirme Maratonu İzmir’e geliyor

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Oyun Geliştirme Maratonu İzmir’e geliyor

Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen eğitim oyunu geliştirme maratonu, 20-21 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK bünyesindeki BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde yapılacak.

Amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerin, 24 saat içinde ekiplerini kurup kendi oyunlarını kodlayacağı bir maratonu yaşayacağı etkinlikte, ekipler en iyi eğitim oyununu geliştirmek için mücadele edecek. Tamamlanan anlamlı oyunlar, Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirileceği, 90 bin TL ödüllü KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na ön elemeye girmeden katılma hakkı kazanacak.

KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimde kullanılabilirliğini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

20-21 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK bünyesindeki BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek Oyun Geliştirme Maratonu’na başvuru bambu.depark.com adresinden yapılabiliyor. 

Mersin’den sonra İzmir

“Eğitim Oyunları” ana temasıyla düzenlenecek Oyun Geliştirme Maratonu etkinliğinin ilki Mersin Üniversitesi içerisindeki Genç Girişimci Merkezi’nde düzenlendi. Oyun geliştirme maratonunun ikinci adresi ise Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Maraton ziyaretlerinin 2019 yılında da farklı illerdeki üniversitelerde düzenlenmesi planlanıyor.

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