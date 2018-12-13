Oyun Geliştirme Maratonu İzmir’e geliyor
Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen eğitim oyunu geliştirme maratonu, 20-21 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK bünyesindeki BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde yapılacak.
Amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerin, 24 saat içinde ekiplerini kurup kendi oyunlarını kodlayacağı bir maratonu yaşayacağı etkinlikte, ekipler en iyi eğitim oyununu geliştirmek için mücadele edecek. Tamamlanan anlamlı oyunlar, Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirileceği, 90 bin TL ödüllü KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na ön elemeye girmeden katılma hakkı kazanacak.
KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimde kullanılabilirliğini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.
20-21 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK bünyesindeki BAMBU Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek Oyun Geliştirme Maratonu’na başvuru bambu.depark.com adresinden yapılabiliyor.
Mersin’den sonra İzmir
“Eğitim Oyunları” ana temasıyla düzenlenecek Oyun Geliştirme Maratonu etkinliğinin ilki Mersin Üniversitesi içerisindeki Genç Girişimci Merkezi’nde düzenlendi. Oyun geliştirme maratonunun ikinci adresi ise Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Maraton ziyaretlerinin 2019 yılında da farklı illerdeki üniversitelerde düzenlenmesi planlanıyor.
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