Oyun dünyasının kadınları İstanbul’da buluşuyor

Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç, oyun endüstrisinin; bilgisayar oyunu senaristliği, oyun kurgusu uzmanlığı, oyun tasarımcılığı, oyun ara yüzü tasarımcılığı ve geliştiriciliği, oyun programlama ve kodlama uzmanlığı, oyun yapımcıları ve oyun yayıncılığı, alt kategorilerini içeren yaratıcılık temelli çok disiplinli bir çalışma sahasına sahip olduğunu aktardı.

Oyun üretiminde kadın



Dünyada dijital oyun endüstrisinin 110 milyar dolarlık bir sektör olduğuna, bunun 46 milyar dolarının ise mobil oyunların oluşturduğunu belirterek, “Mobil oyun sektörü her geçen gün hızla büyüyor. Özellikle mobil oyuncularının yüzde 51’i kadın ama oyun üreten kadınların oranı yüzde 23 seviyesinde. Kadınlar oyunu tüketiyor ama Neden üretmiyor? Türkiye’de çok az kadının ve genç kızın oyun endüstrisinde kariyer yapmayı düşünmesi bizim için sorun haline gelmişti. Bu sorunu çözebilmek ve geleceği birlikte tasarlayabilmek için Women in Games Türkiye ekibi olarak bu tür konferanslar düzenliyoruz.” dedi.

Oyun sektöründe kariyer yapmak isteyenler



Simay Dinç ayrıca dünyada yeni bir ekonomik dil oluştuğuna dikkat çekerek, nitelikli iş gücü ortamını yaratmak kadınların da sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekledi. Dinç şöyle devam etti:

“Oyun sektörün de kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübesini veya teknik kapasitesini sektör paydaşları ile paylaşmak isteyenleri, dijital sanatı merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri öğrenmeye, paylaşmaya, ilham olmaya bekliyoruz. Dileyenler eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi wing.oyunder.org’tan ya da Women in Games Türkiye’nin Facebook sayfasından takip edebilirler. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ithafen 3-4 Mart’da ITU Magnet’de Türkiye’nin dört bir yanından gelecek 80 kadına oyun tasarımı, geliştirme, karakter tasarımı gibi eğitimler sektörün öncü şirketlerinin profesyonelleri tarafından verilecektir. Dijital oyun dünyasının bir parçası olmak isteyen herkesi bekliyoruz.”