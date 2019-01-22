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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Oyun dünyası ikinci kez Forum İstanbul'da buluşacak

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Oyun dünyası ikinci kez Forum İstanbul'da buluşacak

23 – 27 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul'da gerçekleştirilecek Gaming Forum 2 etkinliği, oyun dünyasını ikinci kez aynı çatı altında buluşturacak. 5.000 TL ödüllü Cosplay yarışması, yalnızca en cesurların geçebileceği sanal gerçeklik deneyim alanları ve turnuvalar sunan, oyun dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Forum İstanbul, 23 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında kapılarını en sevilen oyunlarla oyuncuların yanı sıra ödüllü turnuvalarda iddialı olan herkese açıyor. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Gaming Forum etkinliği kapsamında her yaştan oyun severin yanı sıra Necati ”Zeonnn” Akçay, Ferit “Wtcnn” Karakaya, Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berke ”Thaldrin” Demir gibi oyun dünyasının ünlü isimleri de Forum İstanbul'da buluşacak.

Gaming Forum 2 kapsamında katılımcılar ayrıca CS:GO, Fortnite, PUBG, FIFA19 gibi oyunları deneyimleme ve turnuvalarda yarışma imkanı bulacak.

Gaming Forum 2 kapsamında “çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı” anlamına gelen Cosplay alanında bir yarışma düzenleyen Forum İstanbul, en iyi Cosplay'e tam 5.000 TL ödül verecek. 27 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek finalde birinciyi belirleyecek jüri, yine alanında öncü isimlerden oluşuyor: Enhar Güreşçi, Melodi Kızılgün ve Eda Karadoğan.

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