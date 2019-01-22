Oyun dünyası ikinci kez Forum İstanbul'da buluşacak
23 – 27 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul'da gerçekleştirilecek Gaming Forum 2 etkinliği, oyun dünyasını ikinci kez aynı çatı altında buluşturacak. 5.000 TL ödüllü Cosplay yarışması, yalnızca en cesurların geçebileceği sanal gerçeklik deneyim alanları ve turnuvalar sunan, oyun dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Forum İstanbul, 23 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında kapılarını en sevilen oyunlarla oyuncuların yanı sıra ödüllü turnuvalarda iddialı olan herkese açıyor. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Gaming Forum etkinliği kapsamında her yaştan oyun severin yanı sıra Necati ”Zeonnn” Akçay, Ferit “Wtcnn” Karakaya, Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berke ”Thaldrin” Demir gibi oyun dünyasının ünlü isimleri de Forum İstanbul'da buluşacak.
Gaming Forum 2 kapsamında katılımcılar ayrıca CS:GO, Fortnite, PUBG, FIFA19 gibi oyunları deneyimleme ve turnuvalarda yarışma imkanı bulacak.
Gaming Forum 2 kapsamında “çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı” anlamına gelen Cosplay alanında bir yarışma düzenleyen Forum İstanbul, en iyi Cosplay'e tam 5.000 TL ödül verecek. 27 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek finalde birinciyi belirleyecek jüri, yine alanında öncü isimlerden oluşuyor: Enhar Güreşçi, Melodi Kızılgün ve Eda Karadoğan.
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