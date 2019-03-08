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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Oyun devi Blizzard Türkiye'de kapılarını açtı

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Oyun devi Blizzard Türkiye'de kapılarını açtı

Diablo ve World of Warcraft gibi kült oyunların arkasındaki isim olan ve yıllardır hatırı sayılır bir kitleyi elinde tutmayı başaran Blizzard, ilk kez Türkiye'de faaliyet göstermeye başlıyor. Bu kapsamda şirket, PR çalışmalarını yürütmek adına SetiPR ile anlaşma yoluna gitti.

1994 yılında ilk Warcraft oyununu çıkarmasından bu yana oyun dünyasının yakından takip ettiği bir ve World of Warcraft başta olmak üzere Diablo ve Starcraft gibi efsane oyunların arkasındaki isim olan Blizzard, doğduğu topraklar olan Kaliforniya'da merkez binasını barındırıyor. Diğer yandan dünya genelinde de PR (halkla ilişkiler) çalışmalarını sürdüren şirket, bu kapsamda ilk kez listeye Türkiye'yi de aldı ve SetiPR ile anlaştı.

Blizzard Entertainment portföyünde, 1 numaraya yükselmiş toplam 22 oyun ve sayısız Yılın Oyunu ödülü bulunmaktadır. Şirketin çevrimiçi oyun servisi Blizzard Battle.net, milyonlarca aktif oyuncusuyla dünyadaki en büyük çevrimiçi oyun servislerinden biri konumunda.

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