Oyun devi Blizzard Türkiye'de kapılarını açtı
Diablo ve World of Warcraft gibi kült oyunların arkasındaki isim olan ve yıllardır hatırı sayılır bir kitleyi elinde tutmayı başaran Blizzard, ilk kez Türkiye'de faaliyet göstermeye başlıyor. Bu kapsamda şirket, PR çalışmalarını yürütmek adına SetiPR ile anlaşma yoluna gitti.
1994 yılında ilk Warcraft oyununu çıkarmasından bu yana oyun dünyasının yakından takip ettiği bir ve World of Warcraft başta olmak üzere Diablo ve Starcraft gibi efsane oyunların arkasındaki isim olan Blizzard, doğduğu topraklar olan Kaliforniya'da merkez binasını barındırıyor. Diğer yandan dünya genelinde de PR (halkla ilişkiler) çalışmalarını sürdüren şirket, bu kapsamda ilk kez listeye Türkiye'yi de aldı ve SetiPR ile anlaştı.
Blizzard Entertainment portföyünde, 1 numaraya yükselmiş toplam 22 oyun ve sayısız Yılın Oyunu ödülü bulunmaktadır. Şirketin çevrimiçi oyun servisi Blizzard Battle.net, milyonlarca aktif oyuncusuyla dünyadaki en büyük çevrimiçi oyun servislerinden biri konumunda.
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