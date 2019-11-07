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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Oyun Başlasın Türkiye’nin ilk ayağı Ankara’da gerçekleşti

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Oyun Başlasın Türkiye’nin ilk ayağı Ankara’da gerçekleşti

Oyun severleri birbirinden özel oyunlar ve bilgilendirici seminerler ile bir araya getiren Şehir Şehir Gezen Oyun ve Espor Festivali OBT - Oyun Başlasın Türkiye’nin ilk ayağı Ankara’da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, bin 500’ün üzerinde oyun ve espor severin katılımıyla renkli karelere sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Oyun Başlasın Türkiye  etkinliğine, aileler ve oyun severler yoğun ilgi gösterdi. PUBG Mobile turnuvalarının, mini etkinliklerin ve bilgilendirici seminerlerin gerçekleştirdiği etkinliğe oyun severlerin yanı sıra uzmanlar ve ünlüler de katıldı. 

Gün boyunca süren seminerler sırasıyla; Espor’da Kariyer Fırsatları ve Akademik Gelişmeler konu başlığında; Colespn Kurucusu Serhat Bekdemir, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Koordinatörü Seçkin Topaloğlu, Royal Youth Espor Takımı Genel Menajeri Oğuz Yedikardeş olurken, Elektronik Sporlar ve Sağlık konu başlığında; Yasemin Şefik, Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, Fizyoterapist Çağla Özkan, Çocuk Gelişimi Uzman Öğretmen Şebnem Gümüşçü Tuş, Influencer Dünyası konu başlığında ise Influencer ve Sunucu Zeynep Gençağa, Influencer Duygu Köseoğlu, Dlive Global Topluluk Başkanı Metin Redjepi ve Dlive Türkiye Ülke Müdürü Cemal Sevindik aktardıkları bilgiler ile hem ailelerin hem de oyun severlerin bilinçlenmesine katkı sağladı.

Turnuvada ödüller sahiplerini buldu

Oyun Başlasın Türkiye’nin Ankara’da gerçekleşen ilk ayağı, tüm gün süren PUBG Mobile turnuvalarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik içerisinde yer alan 100’er kişiden 3 farklı PUBG Mobile turnuvası düzenlendi. Her turnuvada son 32’ye kalanlar final için mücadele etti. Kıyasıya mücadele eden oyun severler kazanmak için tüm hünerlerini gösterdi.  

Uzman konuşmacıların katıldığı seminerler ilgi ile takip edildi

10 yıl içerisinde büyük bir gelişme sergileyen oyun ve espor dünyası, gençler arasında popülerliğini sürdürüyor. Türkiye’ye yapılan yatırımlar ve oyun tutkunlarının başarılı performansı ile birlikte profesyonel anlamda meslek haline gelen espor, gelecek nesil için güzel fırsatlar sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleşen OBT etkinliğinde kariyer planlaması, iş olanakları, oyun oynamanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi hakkında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren isimlerin seminerleri yoğun ilgi gördü. OBT’nin kurucu ortaklarından Gaming in Turkey CEO’su Ozan Aydemir, “OBT ile amacımız profesyonel olmayan ama espor ve oyunu seven herkese turnuva heyecanını yaşatmaktı. Etkinliğin ücretsiz olması da katılımcılar için çok büyük bir avantaj sağladı. Bunu ilk defa Ankara’da gerçekleştirdik, OBT’nin prototip etkinliği oldu diyebiliriz. OBT’nin en büyük özelliklerinden biri de her seferinde farklı şehirlerde yapılacak olması. Böylece tüm Türkiye’ye bu eğlenceyi taşımak istiyoruz. OBT umarım büyüyerek yoluna devam edecek” dedi. 

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