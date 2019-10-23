Oynadıkla Bitcoin kazandıran oyun: Lightnite
Bir dönem Türkiye'de oldukça büyük ses getiren ve pek çok kullanıcı tarafından yakın markajda olan Bitcoin, bu kez çok farklı bir konuyla gündemde. Satoshis Games Studio tarafından geliştirilen Lightnite isimli oyunda siz kazandıkça cebinize 'Bitcoin' giriyor. Peki ama nasıl?
Bazı oyunlar, ödül olarak oyunculara gerçek para sunuyor. Lightnite ise oyunculara ödülünü Bitcoin olarak vermeyi tercih ediyor. Satoshis Games Studio tarafından geliştirilen söz konusu oyun, görünüşte Fortnite'ı oldukça andırıyor. Yapımcı şirketin yetkililerinden biri olan Federico Spitaleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Lightnite oyununun başarılı bir battle royale türü oyun olduğunu belirtti, oyuncuların çok oyunculu savaşlarda ceza alabildiği gibi kazandıklarında Bitcoin ile ödüllendirildiğini kaydetti. Yani bir yandan Bitcoin kazanırken, aynı şekilde yine Bitcoin üzerinden kaybediyorsunuz.
Oyuncular, Bitcoin cüzdanlarını galibiyet aldıkça doldururken, öldürdükleri düşmanlarından aldıkları eşyalarla Bitcoin kazanabiliyor. Oyuncular diledikleri zaman, Bitcoin'lerini satarak dolara veya euroya geçiş yapabilir.
Ancak kripto para henüz çok yaygınlaşmadığı için pek çok oyuncu bu kavrama oldukça yabancı. Bunun farkında olan şirket ise kripto paranın kullanılmadığı bir sürümü de oyunculara sunuyor. Bu oyunda Bitcoin, yerini normal para birimlerine bırakıyor ve kafa karışıklığı ortadan kalkıyor.
Oyun halen geliştirilme aşamasında bulunurken, Lightnite'ın çok yakında Steam, PlayStation Store üzerinden oyunculara sunulacağı belirtiliyor.
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