Overwatch'ta oyuncular kendi modlarını yapacak
Oyuncuların kendi oyun modlarını yaratmalarına yarayan Overwatch Workshop, oyuncuların hayal gücünü sonuna kadar zorlayacak.
Oyuncuların kendi oyun modlarını yaratmalarına yarayan ve bir süredir test sunucularında denenmekte olan Overwatch Workshop, oyunun konsol ve PC sürümleri üzerinde tüm oyuncuların kullanımına açıldı. Test sunucularına geldiğinden bu yana Workshop üzerinde 2.7 milyon oyun modu üretildi ve 60.000’den fazla oyun kodu paylaşıldı. Geliştiriciler, oyuncuların bugünden sonra nasıl modlar ortaya koyacaklarını dört gözle beklediklerini belirtiyorlar.
Ana Özellikler
Overwatch’ta kişiselleştirilmiş oyun modlarınızı oluşturabilmek için oyuna kendi kodlarınızı ekleyin
Oyun içi menülerde kaybolmadan oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşın
Oyun kodları PC ve konsol sürümleri arasında paylaşılabiliyor
Workshop Inspector aracılığıyla koddaki hataları hızlıca temizleyin
Kendi script’inizi yazmak ve Workshop’a ulaşmak için oyuna giriş yaptıktan sonra Play > Game Browser> Create > Settings > Workshop yönergelerini takip edebilirsiniz.
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