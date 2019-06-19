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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

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Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

“Baptiste Reunion Challenge” etkinliğinde elit sıhhiyecimiz Baptiste, eski silah arkadaşlarıyla yeniden yüzleşirken oyuncular da çeşitli hediyeler kazanacak.

Blizzard’ın popüler oyunu Overwatch’ın sınırlı süreli etkinliği “Baptiste Reunion Challenge”da (Baptiste Yüzleşme Görevi), elit sıhhiyecinin (combat medic) geçmişindeki sır perdesi aralanıyor. 18 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında etkinliğe katılan oyuncular bir yandan rütbelerini arttırırken bir yandan da sekiz adet sprey, bir oyuncu ikonu ve epik Battle Medic Baptiste skin kazanma şansı elde edecek. 

Ayrıca, Alyssa Wong tarafından yazılan, Arnold Tsang tarafından çizilen ve kahramanımızın baş rolde olduğu kısa öykü “What You Left Behind” (Ardında Bıraktıkların) an itibariyle yayında. Bu öyküde Baptiste, her ne kadar geçmişi geride bırakmak istese de Talon birliklerinde omuz omuza çarpıştığı eski silah arkadaşlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. 

Oyuncuların eski maçlarını farklı perspektiflerden izlemelerini sağlayan Replay (Tekrar İzle) özelliği ise tüm platformlarda oyuncuların kullanımına açılmış durumda. 

Quick Play (Hızlı Maç), Competitive Play (Rekabetçi Maç) veya Arcade modlarında kazandığınız her zafer sizi yeni player ikonu, spreyler ve epik skin: Battle Medic Baptiste kazanmaya bir adım daha yaklaştıracak. Oynarken kazanabileceğiniz ödüller şu şekilde sıralanıyor:

3 maç kazanana | Oyuncu ikonu
6 maç kazanana | 2 adet sprey
9 maç kazanana | Yeni epik skin: Battle Medic Baptiste

Bitmedi! Daha fazla Baptiste kozmetik eşyası kazanmak isterseniz, tek yapmanız gereken Twitch yayınlarını takip etmek. 1 Temmuzdan itibaren etkinliğe katılan Twitch yayıncılarını izleyin, birbirinden keyifli Baptiste Reunion Challenge spreylerini kapın! Twitch üzerinden sprey kazanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

2 saat yayın izleyene | 1 yeni sprey
4 saat yayın izleyene | 2 yeni sprey
6 saat yayın izleyene | 3 yeni sprey

Eski Overwatch oyunlarınızı farklı perspektiflerden izlemenize yarayan Replay özelliği, geçmişte yaptığınız maçları ve keyifli anları seçtiğiniz bir bakış açısından yeniden deneyimlemek için birebir! Replay özelliği o anki mevcut güncelleme boyunca etkin kalıyor; tıpkı Highlights özelliğinde olduğu gibi Replay’de de kayıtlı maçlarınız yeni bir güncelleme geldiğinde sıfırlanıyor olacak.

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