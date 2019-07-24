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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.07.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Overwatch’ın yeni kahramanı Sigma test sunucularında

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Overwatch’ın yeni kahramanı Sigma test sunucularında

Yer çekimini dilediğiniz gibi kontrol etme yeteneğiniz olsa ne yapardınız? Blizzard Entertainment’ın aksiyon oyunu Overwatch’a eklenecek 31. kahraman Sigma bu sorunun yanıtını veriyor.

Sigma son derece nazik ve bir o kadar da zeki bir bilim adamıyken ters giden bir deney sonrasında geri döndürülemez bir değişim geçiriyor ve yer çekimini kontrol edebilme özelliği kazanıyor. Bu trajik deney sırasında Sigma’nın psikolojisi alt üst olduğu için insanlık için bir tehdit olduğu kanısına varılarak hükümete ait gizli bir tesiste tecrit altına alınıyor. Nihayet Talon sayesinde özgürlüğüne kavuşan Sigma, örgüt tarafından canlı bir silah olarak kullanılmaya başlanıyor. Sigma’yı ve güçlerini keşfetmek isteyen oyuncular bu yeni kahramanı bugünden itibaren test sunucularında deneyebilir.

Sigma temelde düşmanlarınızdan gelen saldırılara karşı sağlam bir kalkan görevi görüyor ama sadece bu işe yarıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onu zorlamaya kalkanlar bedelini ağır ödüyor.

Kısa Biyografi
Gerçek İsim: Siebren de Kuiper
Yaş: 62
Meslek: Astrofizikçi/Profesör
Uyruk: Hollanda
Bağlantılı Olduğu Örgüt: Talon 

Yetenekler
Hyper Spheres
Sigma iki yerçekimsel küre atışı gerçekleştirir; bu küreler kısa bir süre sonra patlayarak bölgeye ciddi miktarda hasar verir.

Experimental Barrier
Sigma seçtiği konumda bir bariyer kurar. Dilediğinde bu bariyeri geri çekebilir.

Kinetic Grasp
Sigma üzerine gelen mermileri yarı yolda durdurup onlardan kalkanlar oluşturur.

Accretion
Sigma bir çöp yığınını rakibinin üzerine fırlatarak onu yere serer.

Gravitic Flux (Ultimate)
Sigma yer çekimini kontrol ederek yakındaki düşmanları havaya kaldırır ve yere savurur.

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