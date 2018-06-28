Overwatch'a çok önemli güncelleme: Puanlama sistemi geldi
Blizzard, Overwatch oyununa gelen güncelleme ile oyuncuların birbirlerini puanlayarak, puanı artan oyuncuların ödül kazanabileceğini açıkladı.
Geliştirici Blizzard, bir deneme sürecinden sonra oyuna “sınıf tabanlı nişancı”ya bir onay sistemi getiren güncellemesini yayınladı. Bu sayede oyuncular 5 üzerinden birbirlerini puanlayabilecek ve puanı yükselen oyunculara ödüller verilecek. Bu güncelleme sayesinde nadiren zafer kazanan oyuncular da, kazandıkları zaferleri biriktirerek ödüle ulaşabilecek.
Yama sayesinde, oyuncular artık istedikleri oyuncularla oynayabilecek ve roller, genel takım değerleri ve onay sistemi düzeyleri gibi parametreler ile kendi ekip arkadaşlarını seçebilecek.
Ayrıca güncelleme ile bazı karakterlere yenilikler de geldiği belirtiliyor. Mesela Symmetra karakterinin “hasar” özelliğine yeni saldırılar, yetenekler ve bazı farklı ayarlar getirilmiş.Bunlara ek olarak Horizon Lunar Colony haritasında da bazı değişiklikler yapıldığı ifade ediliyor.
Zamanla başka yeniliklerin geleceği belirtilirken, Blizzard oyunun fan kitlesinin artmasını umuyor.
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