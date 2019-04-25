Overwatch Workshop’ta kendi oyununuzu yaratın
Overwatch'a eklenen yeni Workshop özelliği ile kendi oyununuzu kodlamaya ne dersiniz? Bu özellik aracılığıyla Overwatch’ın standart oyun modlarının üzerine kendi kodlarınızı ekleyebilecek ve özel kurallar (Rules) koyarak oyunun nasıl oynanacağını şekillendirebileceksiniz.
Belirleyeceğiniz kurallarla karakterlerin farklı şekillerde hareket etmesini sağlayabilir, yeteneklerini değiştirebilir, oyuncuların hangi koşullarda zarar alacağını ya da iyileştirilebileceğini belirleyebilir ya da belirli durumlarda özel yazılar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Workshop aracılığıyla oluşturduğunuz size özel oyununuz, Custom Game Browser (Özel Oyun Tarayıcısı) üzerinden daima ulaşılabilir olacak.
Ana Özellikler:
Overwatch’a kendi kodlarınızı girerek kişiselleştirilmiş oyun modları oluşturabilme
Geliştirdiğiniz oyun modunu menülerde kaybolmadan direkt veya link olarak arkadaşlarınızla paylaşabilme
Workshop Inspector (Workshop Denetleyicisi) aracılığıyla sorunlu kodları tespit edip ayıklayabilme
Workshop özelliğine PC ve konsol üzerinden erişebilme
Workshop’a an itibariyle tüm oyunculara açık olan test sunucusunda (Public Test Server) PC üzerinden erişilebilir durumda.
Bunun için Play > Game Browser> Create > Settings > Workshop adımlarını izlemeniz yeterli.
Geliştiriciler bu yeni özelliğin yapabilecekleri konusunda bir fikir verebilmek adına Workshop aracılığıyla oluşturulmuş iki oyun modunu erişime açıyorlar.
Bunlar:
Molten Floor (Eriyen Zemin): Sakın yere basmayın zira kızgın lavlarla kaplı
Mirrored Deathmatch (FFA – İkizine Karşı): Oyuncular bir it dalaşında (deathmatch) oynadıkları karakterlerin aynılarına karşı mücadele ediyorlar. Dakikada bir kahramanlar değişiyor ve en fazla düşman indiren kazanıyor.
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