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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Overwatch Workshop’ta kendi oyununuzu yaratın

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Overwatch Workshop’ta kendi oyununuzu yaratın

Overwatch'a eklenen yeni Workshop özelliği ile kendi oyununuzu kodlamaya ne dersiniz? Bu özellik aracılığıyla Overwatch’ın standart oyun modlarının üzerine kendi kodlarınızı ekleyebilecek ve özel kurallar (Rules) koyarak oyunun nasıl oynanacağını şekillendirebileceksiniz.

Belirleyeceğiniz kurallarla karakterlerin farklı şekillerde hareket etmesini sağlayabilir, yeteneklerini değiştirebilir, oyuncuların hangi koşullarda zarar alacağını ya da iyileştirilebileceğini belirleyebilir ya da belirli durumlarda özel yazılar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Workshop aracılığıyla oluşturduğunuz size özel oyununuz, Custom Game Browser (Özel Oyun Tarayıcısı) üzerinden daima ulaşılabilir olacak.

Ana Özellikler:

Overwatch’a kendi kodlarınızı girerek kişiselleştirilmiş oyun modları oluşturabilme
Geliştirdiğiniz oyun modunu menülerde kaybolmadan direkt veya link olarak arkadaşlarınızla paylaşabilme
Workshop Inspector (Workshop Denetleyicisi) aracılığıyla sorunlu kodları tespit edip ayıklayabilme
Workshop özelliğine PC ve konsol üzerinden erişebilme

Workshop’a an itibariyle tüm oyunculara açık olan test sunucusunda (Public Test Server) PC üzerinden erişilebilir durumda.

Bunun için Play > Game Browser> Create > Settings > Workshop adımlarını izlemeniz yeterli.

Geliştiriciler bu yeni özelliğin yapabilecekleri konusunda bir fikir verebilmek adına Workshop aracılığıyla oluşturulmuş iki oyun modunu erişime açıyorlar.

Bunlar:
Molten Floor (Eriyen Zemin): Sakın yere basmayın zira kızgın lavlarla kaplı

Mirrored Deathmatch (FFA – İkizine Karşı): Oyuncular bir it dalaşında (deathmatch) oynadıkları karakterlerin aynılarına karşı mücadele ediyorlar. Dakikada bir kahramanlar değişiyor ve en fazla düşman indiren kazanıyor.

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