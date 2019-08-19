Overwatch oyuncuları için yeni kostüm
Overwatch oyuncuları için yeni bir kostüm raflardaki yerini aldı. Sevilen kahraman Winston için London Spitfire takımının renklerindeki Flying Ace kostümü, 29 Ağustos – 16 Eylül arası oyun içi mağazada bulunacak.
Geçen yılın Overwatch Ligi Büyük Finallerinde (Overwatch League Grand Finals) tarih yazan London Spitfire, bu büyük başarı sonrasında Overwatch ekibi tarafından oyun içi bir kostümle ödüllendiriliyor. Sevilen kahraman Winston için gelen “Flying Ace” kostümü, 29 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında Overwatch’ın tüm sürümleri üzerinden 200 League Token karşılığında satın alınabilecek.
London Spitfire takımı 29 Temmuz’da Blizzard Entertainment’ın Irvine, California’da bulunan ofislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Takım, Overwatch League yayın ekibiyle birlikte Irvine kampüsünü gezdi ve kostüm üzerinde çalışan geliştiricilerle sohbet ederek kendileri adına hazırlanmakta olan kostümü önceden görme şansı elde etti.
Bu ziyaretle ilgili video ilk kez bu gece 01.30’da 4. hafta Stage 4 maçları öncesindeki Watchpoint programında yayınlanacak.
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