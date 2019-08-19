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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.08.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Overwatch oyuncuları için yeni kostüm

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Overwatch oyuncuları için yeni kostüm

Overwatch oyuncuları için yeni bir kostüm raflardaki yerini aldı. Sevilen kahraman Winston için London Spitfire takımının renklerindeki Flying Ace kostümü, 29 Ağustos – 16 Eylül arası oyun içi mağazada bulunacak.

Geçen yılın Overwatch Ligi Büyük Finallerinde (Overwatch League Grand Finals) tarih yazan London Spitfire, bu büyük başarı sonrasında Overwatch ekibi tarafından oyun içi bir kostümle ödüllendiriliyor. Sevilen kahraman Winston için gelen “Flying Ace” kostümü, 29 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında Overwatch’ın tüm sürümleri üzerinden 200 League Token karşılığında satın alınabilecek.

Overwatch oyuncuları için yeni kostüm

London Spitfire takımı 29 Temmuz’da Blizzard Entertainment’ın Irvine, California’da bulunan ofislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Takım, Overwatch League yayın ekibiyle birlikte Irvine kampüsünü gezdi ve kostüm üzerinde çalışan geliştiricilerle sohbet ederek kendileri adına hazırlanmakta olan kostümü önceden görme şansı elde etti.

Bu ziyaretle ilgili video ilk kez bu gece 01.30’da 4. hafta Stage 4 maçları öncesindeki Watchpoint programında yayınlanacak. 

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