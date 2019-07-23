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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.07.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Overwatch maç sonucunu bilen artık daha çok kazanacak

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Overwatch maç sonucunu bilen artık daha çok kazanacak

Bugün itibarıyla Beta sürecine giren “League Picks” özelliği sayesinde Overwatch eSpor ekosistemi izleyicilere daha çok kazandırıyor. Maçın galibini doğru tahmin eden izleyiciler Overwatch League Token’ları kazanacak.

25 Temmuz’da başlayacak Stage 4 maçlarıyla birlikte overwatchleague.com adresinden, mobilden ya da Twitch üzerinden maçları canlı izleyen Overwatch tutkunları, şayet masaüstünden seyrediyorlarsa ekranın sağ tarafında mobilden seyrediyorlarsa ekranın altında yer alan League Picks paneli ile karışılacaklar. Katılım için seyircilerin mutlaka Battle.net hesapları‘na giriş yapmış olmaları gerekecek. Seyirciler, League Picks sekmesi üzerinden maçların sonuçları ile ilgili tahminlerini maç başlamadan 1 saat önce belirtecekler. Bu panelde her maç için izleyicilere maçın kendisi ya da oynanan haritayla ilgili 5 soru sorulacak. 

League Picks Beta’da toplam 26 farklı challenge bulunuyor. İzleyicinin ilk doğru bildiği tahminden toplamda 500 doğru tahminin ödüllendirilmesine kadar uzanan bu sistemde, doğru tahminleri yapan ve önündeki challenge’ı başarıyla tamamlayan seyirci 25 League Token’ı kazanacak. İzleyicilerin tamamlayabileceği challenge’lar, League Picks panelinde yer alan Challenges bölmesinden görülebilecek. 

Maçlar tamamlandıktan sonra sonucu doğru tahmin edenler Challenges alanında yer alan turuncu butona tıklayarak League Token’larını kazanabilecek. Challenge’ları 2019 Grand Finals maçları da dahil olmak üzere tüm 2019 sezonu boyunca tamamlama şansınız bulunuyor. 

An itibariyla League Picks‘in Beta’da olduğu ve son haliyle ekosisteme dahil oluşunun ilerleyen tarihlerde gerçekleşeceği belirtiliyor.

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