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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Overwatch liginin finalistleri belli oldu

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Overwatch liginin finalistleri belli oldu

Overwatch League’in 2019 playoff maçları sona erdi. The Vancouver Titans ve San Francisco Shock, karşılaşmalarda gösterdikleri performansla şimdiden 29 Eylül’de oynanacak Grand Finals’ın favori takımları arasına girdi.

Titans, geçtiğimiz hafta Seoul Dynasty ve Los Angeles Gladiators’u yenerek üst grubun tozunu attırdıktan sonra Atlantic Division şampiyonu New York Excelsior’u da alaşağı ederek finallere yükseldi.

San Fransisco Shock’a gelince, geçtiğimiz hafta Atlanta Reign tarafından zorlansa da geçtiğimiz yılın şampiyonu London Spitfire başta olmak üzere Hangzshou Spark ve alt grupta Excelsior’u alt ederek Grand Finals’daki yerini bileğinin hakkıyla elde etmiş durumda. San Fransisco Shock, tüm alt grup maçlarını 4-0 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. 

Vancouver Titans ve San Francisco Shock, sezon başında Stage 1 ve Stage 2 final maçlarında birbirlerine göz dağı vermeye başlamışlardı. Titans Stage 1’in galibi olurken, Shock, Stage 2’nin galibi olmuştu. Her iki takımda çok yetenekli hasar oyuncuları bulunuyor. San Fransisco Shock’ta sezonun en değerli oyuncusu (Most Valuable Player) statüsünü çoğunlukla kimselere kaptırmayan Jay “Sinatraa” Won yer alırken Vancouver Titans’daysa bu yıl “Yılın Çaylağı” (Rookie of the Year) ödülüne layık görülmüş Hyo-Jong “Haksal” Kim bulunuyor. 

İki hafta sonra Philadelphia’daki Wells Fargo Center’da düzenlenecek 2019 Grand Finals maçlarının biletleri şimdiden tamamen tükendi. 29 Eylül’de gerçekleşecek etkinlik, Twitch üzerinden 190 ülkede canlı yayınlanacak. Maçlar aynı zamanda overwatchleague.com ve Overwatch League mobil uygulaması üzerinden izlenebilecek.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
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