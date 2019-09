Overwatch liginin finalistleri belli oldu

Titans, geçtiğimiz hafta Seoul Dynasty ve Los Angeles Gladiators’u yenerek üst grubun tozunu attırdıktan sonra Atlantic Division şampiyonu New York Excelsior’u da alaşağı ederek finallere yükseldi.

San Fransisco Shock’a gelince, geçtiğimiz hafta Atlanta Reign tarafından zorlansa da geçtiğimiz yılın şampiyonu London Spitfire başta olmak üzere Hangzshou Spark ve alt grupta Excelsior’u alt ederek Grand Finals’daki yerini bileğinin hakkıyla elde etmiş durumda. San Fransisco Shock, tüm alt grup maçlarını 4-0 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

Vancouver Titans ve San Francisco Shock, sezon başında Stage 1 ve Stage 2 final maçlarında birbirlerine göz dağı vermeye başlamışlardı. Titans Stage 1’in galibi olurken, Shock, Stage 2’nin galibi olmuştu. Her iki takımda çok yetenekli hasar oyuncuları bulunuyor. San Fransisco Shock’ta sezonun en değerli oyuncusu (Most Valuable Player) statüsünü çoğunlukla kimselere kaptırmayan Jay “Sinatraa” Won yer alırken Vancouver Titans’daysa bu yıl “Yılın Çaylağı” (Rookie of the Year) ödülüne layık görülmüş Hyo-Jong “Haksal” Kim bulunuyor.

İki hafta sonra Philadelphia’daki Wells Fargo Center’da düzenlenecek 2019 Grand Finals maçlarının biletleri şimdiden tamamen tükendi. 29 Eylül’de gerçekleşecek etkinlik, Twitch üzerinden 190 ülkede canlı yayınlanacak. Maçlar aynı zamanda overwatchleague.com ve Overwatch League mobil uygulaması üzerinden izlenebilecek.