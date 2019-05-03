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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Overwatch Ligi All-Stars 2019 detayları belli oldu

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Overwatch Ligi All-Stars 2019 detayları belli oldu

Takımlar, Overwatch'ta oyuncuların verdikleri oylarla belirlenen oyun modlarında mücadele edecekler.

Overwatch Ligi 2019 All-Star Game'de yer alacak takımlar bugün itibariyle belli oldu. Intel'in sunduğu 2019 All-Star Game'de yer alacak takımlar şu isimlerden oluşuyor:

Overwatch Ligi All-Stars 2019 detayları belli oldu

Atlantic Starters

Seong-Hyun “Jjonak” Bang — New York Excelsior, support
Yeon-Jun “Ark” Hong — Washington Justice, support
Jae-Hyeok “Carpe” Lee — Philadelphia Fusion, DPS
Do-Hyeon “Pine” Kim — New York Excelsior, DPS
Gael “Poko” Gouzerch — Philadelphia Fusion, tank
Cameron “Fusions” Bosworth — Boston Uprising, tank

Overwatch Ligi All-Stars 2019 detayları belli oldu

Pacific Starters

Je-Hong “Ryujehong” Ryu — Seoul Dynasty, support
Xianyao “Yveltal” Li — Chengdu Hunters, support
Hu “JinMu” Yi — Chengdu Hunters, DPS
Byung-Sun “Fleta” Kim — Seoul Dynasty, DPS
Qiulin “Guxue” Xu — Hangzhou Spark, tank
Menghan “Ameng” Ding — Chengdu Hunters, tank

Bu takımların yanı sıra her bölgeden 12 ilave oyuncu da All-Stars yetenek oyunları ve ana etkinlikte yer almaya hak kazanacaklar. Bu katılımcılar ligde yer alan diğer oyuncular, koçlar, sunucular ve yayın ekibinin verdiği oylarla belirlenecekler. İlave oyuncuların tam listesi önümüzdeki hafta açıklanacak.

Bu gün yapılan bir diğer açıklama da State Farm'ın sunduğu ve geçtiğimiz günlerde oynanacak oyun modlarının Twitter üzerinden Overwatch sevenler tarafından belirlendiği All-Star Arcade turnuvası ile ilgili. Oylamalar sonucunda bu maçlarda yer alacak oyun modları şu şekilde belirlendi:

Healers Never Die — Sadece support kahramanlarından oluşan 6 kişilik takımların kapışması. Her oyuncu yalnız bir kahraman seçebiliyor. Maçlar kontrol haritasında (Nepal) oynanacak.

Sibling Rivalry — 3 Genji ve 3 Hanzo'dan oluşan 6'şarlık takımların kapışması. Maçlar saldırı (Hanamura) haritasında oynanacak.

Thanks, but No Tanks – Tank kahramanların olmadığı 6 kişilik takımların kapışmaları.

Oyuncular sadece bir kahraman seçebiliyor. Maçlar Hybrid (Blizzard World) haritada yapılacak.

Terrible, Terrible Damage — Sadece hasar (damage) kahramanlarının yer aldığı 6'şarlık takımların kapışması. Oyuncuların yalnız bir kahraman seçme hakkı var. Karşılaşmalar Hybrid (Hollywood) haritada yapılacak.

Keeping the Peace – Sadece McCree'den oluşan 6'şarlık takımların kapışması. Maçlar eşlik (Escort) haritasında (Tiebreaker - Route 66) oynanacak.

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