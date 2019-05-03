Overwatch Ligi All-Stars 2019 detayları belli oldu
Takımlar, Overwatch'ta oyuncuların verdikleri oylarla belirlenen oyun modlarında mücadele edecekler.
Overwatch Ligi 2019 All-Star Game'de yer alacak takımlar bugün itibariyle belli oldu. Intel'in sunduğu 2019 All-Star Game'de yer alacak takımlar şu isimlerden oluşuyor:
Atlantic Starters
Seong-Hyun “Jjonak” Bang — New York Excelsior, support
Yeon-Jun “Ark” Hong — Washington Justice, support
Jae-Hyeok “Carpe” Lee — Philadelphia Fusion, DPS
Do-Hyeon “Pine” Kim — New York Excelsior, DPS
Gael “Poko” Gouzerch — Philadelphia Fusion, tank
Cameron “Fusions” Bosworth — Boston Uprising, tank
Pacific Starters
Je-Hong “Ryujehong” Ryu — Seoul Dynasty, support
Xianyao “Yveltal” Li — Chengdu Hunters, support
Hu “JinMu” Yi — Chengdu Hunters, DPS
Byung-Sun “Fleta” Kim — Seoul Dynasty, DPS
Qiulin “Guxue” Xu — Hangzhou Spark, tank
Menghan “Ameng” Ding — Chengdu Hunters, tank
Bu takımların yanı sıra her bölgeden 12 ilave oyuncu da All-Stars yetenek oyunları ve ana etkinlikte yer almaya hak kazanacaklar. Bu katılımcılar ligde yer alan diğer oyuncular, koçlar, sunucular ve yayın ekibinin verdiği oylarla belirlenecekler. İlave oyuncuların tam listesi önümüzdeki hafta açıklanacak.
Bu gün yapılan bir diğer açıklama da State Farm'ın sunduğu ve geçtiğimiz günlerde oynanacak oyun modlarının Twitter üzerinden Overwatch sevenler tarafından belirlendiği All-Star Arcade turnuvası ile ilgili. Oylamalar sonucunda bu maçlarda yer alacak oyun modları şu şekilde belirlendi:
Healers Never Die — Sadece support kahramanlarından oluşan 6 kişilik takımların kapışması. Her oyuncu yalnız bir kahraman seçebiliyor. Maçlar kontrol haritasında (Nepal) oynanacak.
Sibling Rivalry — 3 Genji ve 3 Hanzo'dan oluşan 6'şarlık takımların kapışması. Maçlar saldırı (Hanamura) haritasında oynanacak.
Thanks, but No Tanks – Tank kahramanların olmadığı 6 kişilik takımların kapışmaları.
Oyuncular sadece bir kahraman seçebiliyor. Maçlar Hybrid (Blizzard World) haritada yapılacak.
Terrible, Terrible Damage — Sadece hasar (damage) kahramanlarının yer aldığı 6'şarlık takımların kapışması. Oyuncuların yalnız bir kahraman seçme hakkı var. Karşılaşmalar Hybrid (Hollywood) haritada yapılacak.
Keeping the Peace – Sadece McCree'den oluşan 6'şarlık takımların kapışması. Maçlar eşlik (Escort) haritasında (Tiebreaker - Route 66) oynanacak.
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