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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Overwatch: Legendary Edition'da Cadılar Bayramı sürprizi

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Overwatch: Legendary Edition'da Cadılar Bayramı sürprizi

Nintendo Switch’e gelecek Overwatch: Legendary Edition, çıkışıyla birlikte yaklaşan Cadılar Bayramı’nı da pas geçmiyor. Halloween Dehşeti 2019 etkinlikleri PC, Xbox One ve PS4’ün yanında Nintendo Switch’te de oynanabilir olacak.

 

Nintendo Switch oyuncuları Junkenstein’ın İntikamı’na katılıp oyunu ilk kez tüm özellikleriyle oynayabilecek. Overwatch: Legendary Edition 3 aylık ücretsiz Nintendo Switch Online üyeliğinin yanı sıra 15 bonus kostüm içeriyor. Bu kostümler arasında oyunun hayranlarının çok sevdiği Police Officer D.Va, Blackwatch Reyes Reaper ve Valkyrie Mercy kostümleri de bulunuyor.

Oyunda yer alan 31 kahraman ve 28 haritanın tamamı gerek rekabetçi gerek eğlencelik oyun modlarıyla geliyor.

JoyCon™ controller’ınızı çeşitli yönlere hareket ettirerek Overwatch’ı yepyeni jiroskopik hareket kontrolleriyle deneyimleme ayrıcalığı mümkün olacak. Örneğin, Junkrat’in RIP-Tire bombasını bu şekilde yönetip maksimum hasar verebiliyorsunuz.

Nintendo Switch’e gelecek Overwatch: Legendary Edition, önümüzdeki günlerdeki güncellemelerle sınırlı süreli sezon modları, oynanış iyileştirmeleri ile gelecek.

HALLOWEEN DEHŞETİ 2019 – HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler, Halloween Dehşeti etkinliği için geri dönüyor. 9 maç kazandığınızda sınırlı süreli ödüller elde edeceksiniz. Ödüller arasında 3. haftanın kazanılabilir ödülü olan Efsanevi Demon Hunter Sombra kostümü de bulunuyor.

YENİ HALLOWEEN KOZMETİK EŞYALARI

5 Efsanevi Kostüm – Pharoah Ana, Warlock Ashe, Demon Orisa, Will-o’-Wisp, Scorpion Widowmaker
3 Epik Kostüm – Inferno Junkrat, Vampire Baptiste, Gorgon Lucio
Ayrıca yepyeni ifadeler, oyuncu simgeleri, spreyler ve sesli kahraman tepkileri

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