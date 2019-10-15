Overwatch: Legendary Edition'da Cadılar Bayramı sürprizi
Nintendo Switch’e gelecek Overwatch: Legendary Edition, çıkışıyla birlikte yaklaşan Cadılar Bayramı’nı da pas geçmiyor. Halloween Dehşeti 2019 etkinlikleri PC, Xbox One ve PS4’ün yanında Nintendo Switch’te de oynanabilir olacak.
Nintendo Switch oyuncuları Junkenstein’ın İntikamı’na katılıp oyunu ilk kez tüm özellikleriyle oynayabilecek. Overwatch: Legendary Edition 3 aylık ücretsiz Nintendo Switch Online üyeliğinin yanı sıra 15 bonus kostüm içeriyor. Bu kostümler arasında oyunun hayranlarının çok sevdiği Police Officer D.Va, Blackwatch Reyes Reaper ve Valkyrie Mercy kostümleri de bulunuyor.
Oyunda yer alan 31 kahraman ve 28 haritanın tamamı gerek rekabetçi gerek eğlencelik oyun modlarıyla geliyor.
JoyCon™ controller’ınızı çeşitli yönlere hareket ettirerek Overwatch’ı yepyeni jiroskopik hareket kontrolleriyle deneyimleme ayrıcalığı mümkün olacak. Örneğin, Junkrat’in RIP-Tire bombasını bu şekilde yönetip maksimum hasar verebiliyorsunuz.
Nintendo Switch’e gelecek Overwatch: Legendary Edition, önümüzdeki günlerdeki güncellemelerle sınırlı süreli sezon modları, oynanış iyileştirmeleri ile gelecek.
HALLOWEEN DEHŞETİ 2019 – HAFTALIK GÖREVLER
Haftalık Görevler, Halloween Dehşeti etkinliği için geri dönüyor. 9 maç kazandığınızda sınırlı süreli ödüller elde edeceksiniz. Ödüller arasında 3. haftanın kazanılabilir ödülü olan Efsanevi Demon Hunter Sombra kostümü de bulunuyor.
YENİ HALLOWEEN KOZMETİK EŞYALARI
5 Efsanevi Kostüm – Pharoah Ana, Warlock Ashe, Demon Orisa, Will-o’-Wisp, Scorpion Widowmaker
3 Epik Kostüm – Inferno Junkrat, Vampire Baptiste, Gorgon Lucio
Ayrıca yepyeni ifadeler, oyuncu simgeleri, spreyler ve sesli kahraman tepkileri
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle