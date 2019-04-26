Overwatch League’in ikinci All-Stars etkinliği başlıyor
Etkinliğin startı 15 Mayıs Çarşamba günü T-Mobile’ın sponsorluğunda yapılacak Widowmaker 1v1 Talent Takedown (Birebir Kapışma) ve State Farm’ın sunduğu All-Star Arcade karşılaşmaları ile verilecek.
Overwatch hayranları bugün itibariyle Overwatch League Twitter hesabı üzerinden gerekleştirilen oylamayla All-Star Arcade’de oynanacak oyun modları için oy kullanabilecekler.
All-Star’da yer alacak oyuncuların başlangıç sıralamaları için oy kullanmak isteyen Overwatch severler ise 28 Nisan’da overwatchleague.com adresinden oylarını verebilirler. Her dağılımda hayranlar tarafından belirlenen 6 oyuncu dışında 12 ekstra oyuncu All-Star'da yer almaya hak kazanacak ve her iki gün de yarışma fırsatına sahip olacaklar. All-Star’ın Game Starters oyuncuları Mayıs ayının başında, diğer oyuncuları ise bundan kısa bir süre sonra açıklanacak.
Özel yetenekli oyun modları (Custom Skill Games), 15 Mayıs’ta Türkiye saatiyle sabah 4:00’te başlayacak ve Twitch ve overwatchleague.com üzerinden canlı yayınlanacak. Intel’in sunduğu Overwatch League 2019 All-Star Game ise bir sonraki gün yine aynı saatte Twitch ve overwatchleague.com üzerinden canlı yayınlanacak.
Overwatch League ekibi bugün itibariyle support (destek) kahramanları Mercy ve Lúcio için özel birer efsanevi skin geleceğini de duyurdu. Her iki skin de 7 Mayıs’tan itibaren oyun içinden satın alınabilecek. Oyuncular Overwatch League Tokens kazanmak için Twitch’teki maçları seyredebilirler ya da bunları direkt oyun içi mağazadan satın alabilirler. Twitch üzerinden maçları seyredenler ise iki katı token kazanma şansına sahip.
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