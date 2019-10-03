Overwatch League Grand Finals’ın şampiyonu belli oldu
Geçtiğimiz hafta sonu San Francisco Shock, Vancouver Titans’ı nefes kesen bir mücadelede yenerek Overwatch League Grand Finals’da kupayı kaldıran takım oldu.
Biletleri tükenen etkinlik ABD’nin Philadelphia şehrinde bulunan Wells Fargo Center’da gerçekleşirken, San Francisco Shock, 4-0’lık ezici bir üstünlükle ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. Bu büyük başarı Ligin En Değerli Oyuncusu (MVP – Most Valuable Player) ödülüne layık görülen Jay “Sinatraa” Won’un takım kaptanlığında gerçekleşti. Finallerin geçtiği şehir olan Philadelphia doğumlu Matt “Super” Delisi de maçlardaki performansıyla göz doldurdu.
T-Mobile sponsorluğundaki 2019 Grand Finals Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu ödülü ise tank olarak gösterdiği üstün başarıyla Hyo-bin “ChoiHyoBin” Choi’ye verildi.
Philadelphia 76ers takımına ev sahipliği yapan arenada gerçekleşen finalde Shock’un ligde normal sezonunda en fazla galibiyet alan Titans’ı ağır bir şekilde mağlup ettiği maçın heyecanını sadece arenadaki seyirciler değil, yayınlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki espor severler de yaşadı. Xfinity’nin sunduğu Overwatch League’s Grand Finals maçları ABC, ESPN uygulaması, overwatchleague.com internet sitesi ve Overwatch League uygulamasından yayınlanırken Twitch aracılığıyla maçlar toplam 190 ülkeye ulaştı.
Grand Finals etkinliği GRAMMY ödüllü sanatçı, DJ ve yapımcı ZEDD’in çok özel performansıyla başladı. “The Middle” ve “Stay” gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçı, en yeni şarkısı “Good Thing”i şarkıcı, şarkı yazarı ve dansçı Kehlani ile ilk kez canlı olarak söyledi. Bu sürpriz performans, kendileri de Overwatch League hayranları olan Questlove, aktör Dylan Sprouse, manken Barbara Palvin ve rapçi Desiigner gibi ünlü davetliler tarafından coşkuyla izlendi.
San Francisco Shock’un Vancouver Titans karşısındaki zaferi ile Overwatch League 2019 sezonu sonlanmış bulunuyor. Takımlar için yeni sezon kayıt dönemi ise 30 Eylül itibarıyla başladı. Takımların 2020 oyuncu listelerini overwatchleague.com adresinden takip edebilirsiniz.
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