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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Overwatch League Grand Finals’ın şampiyonu belli oldu

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Overwatch League Grand Finals’ın şampiyonu belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonu San Francisco Shock, Vancouver Titans’ı nefes kesen bir mücadelede yenerek Overwatch League Grand Finals’da kupayı kaldıran takım oldu.

Biletleri tükenen etkinlik ABD’nin Philadelphia şehrinde bulunan Wells Fargo Center’da gerçekleşirken, San Francisco Shock, 4-0’lık ezici bir üstünlükle ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. Bu büyük başarı Ligin En Değerli Oyuncusu (MVP – Most Valuable Player) ödülüne layık görülen Jay “Sinatraa” Won’un takım kaptanlığında gerçekleşti. Finallerin geçtiği şehir olan Philadelphia doğumlu Matt “Super” Delisi de maçlardaki performansıyla göz doldurdu. 

T-Mobile sponsorluğundaki 2019 Grand Finals Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu ödülü ise tank olarak gösterdiği üstün başarıyla Hyo-bin “ChoiHyoBin” Choi’ye verildi. 

Philadelphia 76ers takımına ev sahipliği yapan arenada gerçekleşen finalde Shock’un ligde normal sezonunda en fazla galibiyet alan Titans’ı ağır bir şekilde mağlup ettiği maçın heyecanını sadece arenadaki seyirciler değil, yayınlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki espor severler de yaşadı. Xfinity’nin sunduğu Overwatch League’s Grand Finals maçları ABC, ESPN uygulaması, overwatchleague.com internet sitesi ve Overwatch League uygulamasından yayınlanırken Twitch aracılığıyla maçlar toplam 190 ülkeye ulaştı. 

Grand Finals etkinliği GRAMMY ödüllü sanatçı, DJ ve yapımcı ZEDD’in çok özel performansıyla başladı. “The Middle” ve “Stay” gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçı, en yeni şarkısı “Good Thing”i şarkıcı, şarkı yazarı ve dansçı Kehlani ile ilk kez canlı olarak söyledi. Bu sürpriz performans, kendileri de Overwatch League hayranları olan Questlove, aktör Dylan Sprouse, manken Barbara Palvin ve rapçi Desiigner gibi ünlü davetliler tarafından coşkuyla izlendi. 

San Francisco Shock’un Vancouver Titans karşısındaki zaferi ile Overwatch League 2019 sezonu sonlanmış bulunuyor. Takımlar için yeni sezon kayıt dönemi ise 30 Eylül itibarıyla başladı. Takımların 2020 oyuncu listelerini overwatchleague.com adresinden takip edebilirsiniz. 

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