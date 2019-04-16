Overwatch Archives'ın yeni videosu yayında
Overwatch Archives’ın yepyeni görevi Storm Rising ile çok yakında Overwatch tarihinin önemli bir sayfasına tanıklık edeceğiz.
Yaklaşan fırtınanın gölgesi üzerine düşmüş Küba’da geçen hikayede, Overwatch üyeleri Genji, Mercy, Tracer ve Winston, azılı Omnic Talon üyesi Maximilien’i yakalayabilmek için zamana karşı bir yarış sergileyecekler.
Overwatch Archives PvE modunda Storm Rising dışında daha önce yayınlanan görevler Uprising (Ayaklanma) ve Retribution (İntikam) da yer alacak. Bu yeni görevle birlikte oyuncuları 169’dan fazla kozmetik eşya kazanma fırsatı bekliyor.
Overwatch Archives 16 Nisan- 6 Mayıs arasında PC, Xbox One ve PS4 platformlarında oynanabilecek.
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