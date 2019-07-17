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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.07.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Overwatch 2019 Summer Games başlıyor!

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Overwatch 2019 Summer Games başlıyor!

Overwatch’ta yaz, Summer Games (Yaz Oyunları) ile devam ediyor.

Bu yıl Weekly Challenges (Haftalık Görevler) adı verilen etkinlikle oyunların startını veren geliştiriciler oyuncuların yeni ödüllerin yanı sıra geçmiş etkinliklerin favori kozmetik eşyalarını da kazanma şansı elde edeceklerini belirtiyorlar. Böylece kaçırdığınız için hayıflandığınız ve hep istediğiniz bu eşyalara sahip olabileceksiniz.

YENİ ETKİNLİK: WEEKLY CHALLENGES (Haftalık Görevler)

Weekly Challenges oyuncuların her hafta kısıtlı süreli hediyeler kazanması için yeni bir fırsat,

Quick Play, Competitive Play ya da Arcade modlarında 9 galibiyet almak kullanıcılara kısıtlı süreli spreyler, oyuncu ikonları ve Overwatch oynarken kazandığınız standart ödüllerin yanı sıra epik bir skin kazanma şansı veriyor,

O haftanın görevi sona erdikten sonra kazanılan hediyeler gidiyor ve yeni haftayla yeni bir set sprey, ikon ve epik skin kazanma şansı sunuluyor.

YENİ KOZMETİK EŞYALAR

Bu yılki Summer Games etkinliğinde 4 yeni Legendary (efsanevi) skin ve 3 yeni Epic (epik) skin yer almakta,

Yeni kozmetikler arasında 1 highlight intro, 2 emote, 3 victory pose (zafer pozu), 9 yeni yuncu ikonu ve 2 yeni sprey bulunuyor.

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