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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Overwatch 2 için geri sayım başladı! Yeni oyunda neler var?

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Overwatch 2 için geri sayım başladı! Yeni oyunda neler var?

Blizzard Entertainment, Overwatch dünyasına ve hikâyesine daha yakından bakan ve orijinal oyunun eleştirmenlerden tam not alan dünya kalitesindeki PvP (oyunculara karşı) rekabetini daha da ileriye taşıyan devam oyunu Overwatch 2'yi duyurdu.

Oyuncular Overwatch 2'de dünyayı çevreleyen korkunç tehditlerle başa çıkabilmek için işbirliği görevlerine katılarak takımlar oluşturan, güçlerini arttıran ve birbirlerine destek olarak ayakta kalmayı başaran dünya kahramanlarının rollerine bürünecek. Rekabetçi Overwatch’ın evrimleşmiş yeni halinde oyuncular, birbirleriyle de savaşmaya devam edecek ve var olan başarımları ile loot koleksiyonlarını daha da ileri taşıyacaklar. Oyunun yeni kahraman listesi, yeni jenerasyon kahramanları, uluslararası ölçekteki yeni haritaları ve ilk kez oyunda yer alacak Push haritası ile Overwatch dünyasının sınırları daha da genişleyecek.

“Overwatch 2 ile ilk oyunun çıkışından beri oyuncuların oynamak, bizimse oluşturmak istediğimiz işbirlikçi, hikâye odaklı deneyimi ortaya koyuyoruz,” diyor Blizzard Entertainment'ın başkanı J. Allen Brack. “Bu destansı hikâyeyi oyunun içinde anlatmak, oyunculara Overwatch ile ilgili sevdikleri her şeyi ve çok daha fazlasını deneyimletmek, favori kahramanlarını geliştirmek ve kişiselleştirmek etrafına örülü yepyeni işbirlikçi (co-op) bir deneyim sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Devam oyununun aksiyon dolu işbirlikçi Hikâye Görevleri ile oyuncular yepyeni Overwatch'u Winston, Tracer ve orijinal kadronun diğer üyelerinin yanı sıra yeni jenerasyon kahramanlarla deneyimleyebilecek. Overwatch dünyasında yeni ve uluslararası bir kriz patlak verirken oyuncuları aktif rol oynamaları gereken yoğun, yüksek riskli ve dört oyunculu görevler bekliyor. Oyuncular hikâye ilerledikçe farklı kahramanlarla takımlar oluşturacak, dünyayı Null Sector'ün omnic güçlerine karşı savunacak, robotik orduların saldırılarının ardında yatan sebepleri ortaya çıkaracak ve dünyayı saran yeni tehditlerle yüzleşecekler.

Overwatch 2 için geri sayım başladı Yeni oyunda neler var
Kahraman Görevleri ile Overwatch takımı, gezegenin diğer yanında konuşlanıp kendi sınırlarının ötesine geçecekler. Oyuncular şehirleri robot istilasına karşı savunurken seçkin Talon ajanlarını alt edecek ve dünyayı kuşatan kötücül güçlere karşı koyacaklar. Tekrar tekrar oynanabilen bu modda işbirliğine dayalı (co-op) oyunlarda en sevdiğiniz kahramanlara seviye atlatabilecek ve yeteneklerini çok daha güçlü hale getirebileceksiniz. Çeşitli kişiselleştirme seçenekleri ise (Reinhardt'ın Ateş Saldırısı'nın yakınlardaki rakipleri yakması veya Tracer'ın Enerji Bombası'nın korkunç bir zincirleme reaksiyona yol açması gibi) karakterlerin imkansızı başarmalarına olanak tanıyacak.

Devam oyunu, işbirliğine dayalı (PvE), son derece geniş oyun haritalarını destekleyen motor geliştirmelerinin yanı sıra oyuncuların görevler esnasında karşılaşacağı yepyeni rakip ve grupları da içeriyor. Ayrıca en sevilen kahramanları daha detaylı bir şekilde hayata geçirmek adına yapılan bir dizi görsel iyileştirme ve Overwatch 2 için yeni görünümler de oyuncuları bekliyor.

Overwatch 2, serinin çok sevilen rekabetçi 6v6 oyun sisteminde yeni bir çağın başlangıcını temsil etmekte. Devam oyunu, çıkış oyununun kahramanlarını, haritalarını ve modlarını (ayrıca Overwatch oyuncularının başarımlarını ve loot koleksiyonlarını) ileri taşımanın yanı sıra listeye birden fazla yeni oynanabilir kahraman ekliyor. Ayrıca daha da fazla harita ve konum ile Overwatch dünyasının kapsamı genişliyor. İki takımın haritada hedefleri rakip tarafa iten bir robot yapmak için karşılıklı kapıştığı Push adı verilen yeni harita türünün de oyuna ekleneceğini belirtelim.

Overwatch 2, Blizzard'ın mevcut Overwatch topluluğuna destek olma kararlılığını pekiştirir nitelikte bir oyun. Overwatch oyuncuları, çok oyunculu PvP modunda Overwatch 2 oyuncularıyla omuz omuza savaşabilecek ve bugünkü topluluğun temelde PvP olan deneyimini dinamik tutmak adına Overwatch 2 kahraman ve haritalarıyla oynayabilecekler. Mücadeleye önümüzdeki dönemlerde katılacak yeni kahramanların bazıları da dahil olmak üzere Blizzard'ın oyunla ilgili planları, geliştirme süreçleri devam ettikçe duyurulacak.

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