Outlast 2'ye yeni zorluk seviyesi geldi

Red Barrels tarafından geliştirilen, Outlast serisinin ilk oyununda büyük bir başarı elde edilmişti. Daha sonra çıkarılan ikinci oyunda bu başarı devam ettirilmişti. İkinci oyun genelinde hayatta kalma üzerine odaklanmış bir korku oyunuydu. Ayrıca bazı dinamikler yüzünden derecelendirilme kurumu oyunu sadece yetişkinler için olarak göstermişti. Bu durumu düzeltmek için çalışmalar yapan Red Barrels ekibi oyuna yeni bir zorluk seviyesi ekledi.

Bu zorluk seviyesinde, düşmanların yetenekleri ve sayısı azaltılmış durumda. Yani etrafı daha çok gezebiliyorsunuz. Karşınıza düşman çıksa bile sizi iki darbede öldüremiyor. Ölmeniz için kaçmadan düşmanın karşısında uzun süre beklemeniz gerekiyor. Ayrıca düşman hızı da oldukça düşürülmüş. Outlast 2'yi PC, PS4, Switch ve Xbox One'dan oynayabilirsiniz.