Otsimo 2018 yılında 167 ülkede kullanıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.01.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Otsimo 2018 yılında 167 ülkede kullanıldı

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Otsimo 2018 yılında 167 ülkede kullanıldı

Otizm sendromlu çocuklara ücretsiz eğitsel oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo, 2018 yılında 167 ülkede kullanıcılara ulaştı. Otsimo'da toplam oynanan oyun sayısı 1 milyon 942 bin 196 oldu.

2018 yılında Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya, Avusturya ve Avustralya olmak üzere dokuz ülkede Otizm Farkındalık Ayı olan Nisan 2018'de Apple'ın “öne çıkanlar” listesinde yer alan Otsimo, Google Play tarafından ise “2018'in En İyi Sosyal Etki Uygulaması” kategorisinde Khan Academy gibi uygulamalarla beraber aday gösterildi.
 
167 ülkeden kullanıcıya sahip olan Otsimo'nun en popüler oyunu 345 bin 220 oynanma ile Renkleri Öğren olurken, en başarılı oranda seçilen/eşleştirilen oyun içi materyali ise Kızgın Emoji oldu. Oyun salonlarında patlatılan toplam balon sayısı 2 milyon 239 bin 30'a ulaştı.
 
Dünya çapında 100 binden fazla çocuğa erişildi 

iOS ve Android olmak üzere 4 bin 977 farklı cihazda kullanılan Otsimo'da, AAC ile 6 milyon 385 bin 309 kelime ve 635 bin 120 cümle seslendirildi. Çizim Oyunu ile 8 bin 950 sanat eseri oluşturulup galeriye kaydedildi.
 
Özel eğitimle ilgili bilgiyi yaymayı kendine ödev edinen Otsimo, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 128 eşsiz ve bilgilendirici makale yayınladı. Otsimo Blog'daki en popüler blog yazısı “Otizm Nedir?” oldu.
 
2018 yılında dünyanın ilk ve en büyük sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka'ya Fellow olan Otsimo Kurucu Ortağı Hasan Zafer Elcik, “Oldukça yoğun geçen ve verimli bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında bin 72 adet ‘Teşekkür ederiz' maili aldık. 2019 için şimdiden çok heyecanlıyız, başarılarımız devam edecek” dedi.

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