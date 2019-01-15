Otsimo 2018 yılında 167 ülkede kullanıldı
Otizm sendromlu çocuklara ücretsiz eğitsel oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo, 2018 yılında 167 ülkede kullanıcılara ulaştı. Otsimo'da toplam oynanan oyun sayısı 1 milyon 942 bin 196 oldu.
2018 yılında Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya, Avusturya ve Avustralya olmak üzere dokuz ülkede Otizm Farkındalık Ayı olan Nisan 2018'de Apple'ın “öne çıkanlar” listesinde yer alan Otsimo, Google Play tarafından ise “2018'in En İyi Sosyal Etki Uygulaması” kategorisinde Khan Academy gibi uygulamalarla beraber aday gösterildi.
167 ülkeden kullanıcıya sahip olan Otsimo'nun en popüler oyunu 345 bin 220 oynanma ile Renkleri Öğren olurken, en başarılı oranda seçilen/eşleştirilen oyun içi materyali ise Kızgın Emoji oldu. Oyun salonlarında patlatılan toplam balon sayısı 2 milyon 239 bin 30'a ulaştı.
Dünya çapında 100 binden fazla çocuğa erişildi
iOS ve Android olmak üzere 4 bin 977 farklı cihazda kullanılan Otsimo'da, AAC ile 6 milyon 385 bin 309 kelime ve 635 bin 120 cümle seslendirildi. Çizim Oyunu ile 8 bin 950 sanat eseri oluşturulup galeriye kaydedildi.
Özel eğitimle ilgili bilgiyi yaymayı kendine ödev edinen Otsimo, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 128 eşsiz ve bilgilendirici makale yayınladı. Otsimo Blog'daki en popüler blog yazısı “Otizm Nedir?” oldu.
2018 yılında dünyanın ilk ve en büyük sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka'ya Fellow olan Otsimo Kurucu Ortağı Hasan Zafer Elcik, “Oldukça yoğun geçen ve verimli bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında bin 72 adet ‘Teşekkür ederiz' maili aldık. 2019 için şimdiden çok heyecanlıyız, başarılarımız devam edecek” dedi.
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