Otonom otomobillerin en büyük kabusu sona eriyor
MIT'nin geliştirdiği yeni algoritma, otonom araçların büyük bir sorununu çözecek gibi görünüyor!
Otonom arabalar, nasıl şerit değiştirmeleri gerektiğini halen insanlar kadar iyi bilmiyorlar. Bu araçlar genellikle trafik içerisinde çalışılması zor, statik olan veri modellerini ya da aracın sadece zorunlu olduğu zamanlarda şerit değiştirmesini sağlayan modelleri kullanıyor. MIT ise daha iyi bir yöntem sunuyor: Yol güvenliğine verilen önem azaltılmadan, insanlara daha benzer bir şekilde şerit değiştiren bir algoritma.
Bu yeni teknik, tanıdık "tampon bölge" konseptini kullanarak diğer araçların nereye gittiklerini ve sürücüsüz aracın kazadan kaçma olasılığını hesaplıyor. Daha önceki sistemler, zaman kazanmak için bu bölgeleri önceden hesaplıyorlardı ancak MIT, "matematik olarak verimli" bir yaklaşımla, performansın insan bir sürücüye göre azalması durumunda yeni alanları anında oluşturuyor. Bu süreç hız ile beraber değişiyor ve hatta istediğiniz "agresiflik seviyesine" ayarlanabiliyor ancak her zaman bir "güvenlik garantisi" bulunuyor.
Tabii ki bu yeni algoritmanın sadece bir algoritma olduğunu ve caddelerde kullanılmaya başlaması için daha uzun süreye ihtiyacı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak bu projenin destekçilerinin arasında Toyota'nın da bulunuyor olması, projenin gerçek Dünya'da kullanımı için çok uzun süre beklemesi gerekmediğini de gösteriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: MODEM WiFi ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle