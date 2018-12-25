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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.12.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti

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Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti

Türkiye otomotiv sektörünün dijital dönüşümü sağlayabilmesi için şirketlerin tedarik zincirinden Ar-Ge, pazarlama, bilgi teknolojileri (BT) ve satış sonrası hizmet departmanlarına kadar bu konuyu tüm süreçlerde ortak hedef olarak belirlemesi gerekiyor.

KoçSistem, katkılarıyla IDC Türkiye tarafından otomotiv sektörüne yönelik hazırlanan “Geleceğe Hazırlanan Türkiye’deki Otomotiv Şirketleri Dijital Dönüşümün Potansiyelini Nasıl Kullanabilir” başlıklı araştırma raporu yayımlandı.

Türkiye otomotiv sektöründeki dijital dönüşümü ele alan sektörel araştırma raporunda, dünyada otomotiv sektöründe yaşanan dijital dönüşümün, bu dönüşümün yolunu açan yeni teknolojilerin; nesnelerin interneti, büyük veri ve veri analitiği ile robotik çözümleri üzerinden mercek altına alınıyor. Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, mevcut durum ve ihtiyaçların da analiz edildiği raporda, ayrıca IDC Türkiye ofisinin otomotiv sektörüne özel yaptığı araştırma ve anketlerden de çarpıcı sonuçlar paylaşılıyor.

IDC Türkiye Raporu’na ilişkin açıklamalarda bulunan KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, “Dünyada ve Türkiye’de tüm sektörler çarpıcı bir değişim sürecinden geçiyor. Devrimsel yenilikleriyle her dönemde üretim başta olmak üzere iş dünyasına liderlik eden otomotiv sektörü de, dijital dönüşümün güçlü etkisinin en hızlı görüldüğü sektörlerin başında geliyor. Bu doğrultuda IDC Türkiye işbirliği ile otomotiv sektörünün uçtan uca dönüşümünde önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu araştırma raporunun hayata geçmesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz. Türkiye’de otomotiv sektörünün dijital dönüşümdeki mevcut durumunu gözler önüne sermek, ileride varılacak noktayı ve tüm sektörün dönüşümü için atılması gereken temel adımları göstermek, dönüşüm yolculuğunun farklı aşamalarındaki otomotiv şirketlerine tarafsız bir rehber oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda, IDC Türkiye analistleri tarafından farklı kurum ve kuruluşlarla görüşülerek hazırlanan çalışmanın, ülkemiz otomotiv sektöründe dijital dönüşüm için önemli bir başucu kaynağı olacağına inanıyoruz.” dedi.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, KoçSistem katkılarıyla hazırladıkları araştırma raporundan çıkan sonuçlar kapsamında;“Otomotiv sektörü oyuncuları, dijital dönüşüm ve inovasyon yolculuklarını, ancak doğru bilişim ve yan sanayi ekosistemi ile sağlıklı sürdürebilir, yerel ve global pazarda rekabetçi olabilir, kârlılıklarını arttırabilir”dedi. 

Rapordan çarpıcı veriler

IDC Dünya Dijital Dönüşüm Harcama Rehberi’ne göre dünyada dijital dönüşüme harcanan paranın 2021 yılı itibariyle 2,1 trilyon dolar değerini geçerek 2016 ile 2021 yılları arasında pazarı yüzde 17,9’luk bir yıllık bileşik büyüme oranıyla büyütmesi bekleniyor.

• IDC, 2020’nin sonuna kadar bütün üretim tedarik zincirlerinin üçte birinin analitik-güdümlü bilişsel özellikler kullanacağını ve böylece maliyet verimliliğini yüzde 10 oranında, hizmet performansını ise yüzde 5 oranında artıracağını öngörüyor.

• IDC, 2020 yılına kadar G2000 şirketlerinin yüzde 30’unun ürün yenilik başarısı oranlarını ve organizasyonel verimliliklerini artırmak üzere Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) bağlı ürün ve varlıkların dijital ikizlerinden gelen verileri kullanacağını ve buna bağlı olarak yüzde 25’e kadar kazanım elde edeceğini öngörüyor.

• IDC Dünya Çapında Nesnelerin İnterneti Harcama Rehberi’ne göre üretim operasyonu, dünya çapında 85,7 milyar USD’lik pazar büyüklüğü ile nesnelerin interneti alanında en büyük kullanım alanına sahip.

• IDC’nin tedarik zincirlerindeki dijital dönüşüm hakkında yaptığı bir küresel ankete göre ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 47’si, yeni dijital teknolojileri ve süreçleri hayata geçirebilmek için tedarik zinciri operasyonlarını dönüştürmek amacıyla çoklu BT sistemlerine başvuruyor.

• IDC, 2019 yılına kadar büyük üreticilerin yüzde 75’inin operasyonlarını ve işletme modellerini nesnelerin interneti ve analitik tabanlı durumsal farkındalık ile güncelleyerek risklerini ve pazarlama süresini azaltacaklarını öngörüyor.

Raporda paylaşılan IDC’nin 2018 Türkiye Otomotiv Endüstrisi Anketi’ne göre;

- Türkiye’deki otomotiv endüstrisi CIO’larının üçte birinden fazlası IoT’nin gelecek yıllarda işleri değiştirecek güçte bir dönüşüm getireceğini bekliyor.

- Müşteri deneyimlerinin ve memnuniyetinin artırılmasının ve BT operasyonlarının iyileştirilmesinin Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki büyük veri ve analitik yatırımlarının arkasındaki en büyük itici güç olduğu belirtiliyor.

- Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin sadece çok küçük bir kısmı IoT ve büyük veri & analitik çözümlerini hayata geçirmiş olsa da ankete katılanların neredeyse hepsinin 2020’ye kadar bu tarz çözümlere yatırım yapma planları bulunuyor.

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