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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
14.05.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Otomatik telefon aramalarına 120 milyon dolarlık rekor ceza

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Otomatik telefon aramalarına 120 milyon dolarlık rekor ceza

ABD'de bir satıcı 96 milyondan fazla otomatik telefon araması yaptığı için 120 milyon dolar tutarında ceza aldı.

ABD'nin Miami kentinde satış temsilcisi olarak çalışan Adrian Abramovich, habersiz kişilere robot aramalarla tatil paketleri ve devre mülk satmaya çalışmakla suçlanıyor.

120 milyon dolarlık ceza ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) bugüne kadar verdiği en yüksek ceza.

Abramovich "dolandırıcılık ya da zarar verme" niyeti olmadığını söyledi.

Ancak FCC başkanı Ajit Pai satıcının savunmasının "pek de ikna edici olmadığını" açıkladı.

3 ayda yaklaşık 97 milyon arama

Pai, "Abramovich 2016'da üç aylık bir dönemde 96,758,223 otomatik aramadan sorumlu olduğunu ya da bu robot aramaların aranan kişilerin izni dışında yapıldığını da yadsımıyor" dedi.

FCC Abramovich'in telefon numarasını gizleyerek insanları yerel bir numaradan arandıklarına inandırdığını söyledi. Bu ABD yasalarının ihlali anlamına geliyor.

Telefon aramalarında kayıt edilmiş bir mesajla arananlara TripAdvisor ya da Hilton gibi iyi bilinmiş markalardan "çok özel" bir tatil ve seyahat fırsatı sunuluyor.

Daha sonra arama canlı bir operatöre yönlendiriliyor ve aranan kişiye tatil ya da devre mülk satılmaya çalışılıyor.

FCC cezayı 2017 yılında vermişti. Ancak Abramovich kararı temyize götürerek cezasının azaltılmasını talep etti.

Pai bunun "en büyük yasadışı otomatik arama tertibi" olduğunu söyledi ve cezanın buna uygun olduğunu ekledi.

Pai "Bu tür otomatik aramalardan memnun olan tek bir Amerikalıyla karşılaşmadım. Kararımız güçlü ve açık bir meaj veriyor: FCC otomatik arama kurallarını ihlal eden herkese karşı aktif polislik yapacaktır" dedi.

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